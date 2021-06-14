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СМИ: США получили сообщение об утечке на китайской АЭС
СМИ: США получили сообщение об утечке на китайской АЭС - РИА Новости, 14.06.2021
СМИ: США получили сообщение об утечке на китайской АЭС
Правительство США на прошлой неделе получило и проверяет сообщение о "радиологической угрозе" на китайской атомной электростанции Тайшань, сообщает телеканал... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:38
2021-06-14T12:09
министерство энергетики сша
гуандун
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Правительство США на прошлой неделе получило и проверяет сообщение о "радиологической угрозе" на китайской атомной электростанции Тайшань, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.По данным ТВ, предупреждение о "неминуемой радиологической угрозе" поступило от французской компании Framatome, которая частично владеет и помогает эксплуатировать АЭС Тайшань в провинции Гуандун."Ситуация представляет собой неминуемую радиологическую угрозу для объекта и населения, и Framatome срочно запрашивает разрешение на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возврата станции к нормальной работе", - говорится в письме компании, направленном в министерство энергетики США и оказавшемся в распоряжении CNN.Как сообщает телеканал, в письме Framatome заявила, что китайский регулятор повысил допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС, чтобы избежать закрытия объекта.Осведомленный источник заявил CNN, что на данный момент официальные лица США не считают, что утечка находится на "кризисном уровне", но признают, что ситуация требует наблюдения.Источники сообщают, что в связи с сообщениями совет национальной безопасности США провел несколько заседаний на минувшей неделе. Администрация США обсудила ситуацию с французским правительством и экспертами в министерстве энергетики, сообщает ТВ. По словам источников, США поддерживали контакты с правительством Китая, хотя их масштабы неизвестны.По данным телеканала, Framatome обратилась к США для того, чтобы получить разрешение, которое позволило бы использовать американскую техническую помощь для решения проблемы на китайской станции.В свою очередь, энергогенерирующая компания Франции и компания-оператор атомных электростанций Électricité de France (EDF) сообщила, что проинформирована об увеличении концентрации редких газов на китайской атомной электростанции "Тайшань"."EDF была проинформирована о повышении концентрации определенных редких газов в первом контуре реактора № 1 на Тайшаньской атомной электростанции", - говорится в коммюнике компании, опубликованном в понедельник.Отмечается, что наличие таких газов в первом контуре реактора - это известное явление, предусмотренное эксплуатационными процедурами реакторов.При этом сообщается, что французская компания потребовала созвать внеочередной совет директоров TNPJVC, владельца и оператора этого совместного предприятия для принятия необходимых решений.
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министерство энергетики сша, гуандун, китай, сша, в мире
СМИ: США получили сообщение об утечке на китайской АЭС
11:38 14.06.2021 (обновлено: 12:09 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗнак радиоактивности
Знак радиоактивности - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Телеканал CNN сообщил, что власти США получили данные об утечке на китайской АЭС

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Правительство США на прошлой неделе получило и проверяет сообщение о "радиологической угрозе" на китайской атомной электростанции Тайшань, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным ТВ, предупреждение о "неминуемой радиологической угрозе" поступило от французской компании Framatome, которая частично владеет и помогает эксплуатировать АЭС Тайшань в провинции Гуандун.
"Ситуация представляет собой неминуемую радиологическую угрозу для объекта и населения, и Framatome срочно запрашивает разрешение на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возврата станции к нормальной работе", - говорится в письме компании, направленном в министерство энергетики США и оказавшемся в распоряжении CNN.
Как сообщает телеканал, в письме Framatome заявила, что китайский регулятор повысил допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС, чтобы избежать закрытия объекта.
Осведомленный источник заявил CNN, что на данный момент официальные лица США не считают, что утечка находится на "кризисном уровне", но признают, что ситуация требует наблюдения.
Источники сообщают, что в связи с сообщениями совет национальной безопасности США провел несколько заседаний на минувшей неделе. Администрация США обсудила ситуацию с французским правительством и экспертами в министерстве энергетики, сообщает ТВ. По словам источников, США поддерживали контакты с правительством Китая, хотя их масштабы неизвестны.
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По данным телеканала, Framatome обратилась к США для того, чтобы получить разрешение, которое позволило бы использовать американскую техническую помощь для решения проблемы на китайской станции.
В свою очередь, энергогенерирующая компания Франции и компания-оператор атомных электростанций Électricité de France (EDF) сообщила, что проинформирована об увеличении концентрации редких газов на китайской атомной электростанции "Тайшань".
"EDF была проинформирована о повышении концентрации определенных редких газов в первом контуре реактора № 1 на Тайшаньской атомной электростанции", - говорится в коммюнике компании, опубликованном в понедельник.
Отмечается, что наличие таких газов в первом контуре реактора - это известное явление, предусмотренное эксплуатационными процедурами реакторов.
При этом сообщается, что французская компания потребовала созвать внеочередной совет директоров TNPJVC, владельца и оператора этого совместного предприятия для принятия необходимых решений.
 
Министерство энергетики СШАГуандунКитайСШАВ мире
 
 
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