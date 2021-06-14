https://ria.ru/20210614/ukraina-1737002342.html

В Киеве надеются, что ответ НАТО по членству Украины не окончательный

В Киеве надеются, что ответ НАТО по членству Украины не окончательный - РИА Новости, 14.06.2021

В Киеве надеются, что ответ НАТО по членству Украины не окончательный

Украина ожидает больше конкретики о перспективах членства в НАТО после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил советник делегации... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T23:40

2021-06-14T23:40

2021-06-14T23:40

алексей арестович

россия

дональд трамп

нато

джо байден

грузия

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Украина ожидает больше конкретики о перспективах членства в НАТО после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня в Женеве. Она станет первой с 2018 года, когда российский лидер Владимир Путин провел в Хельсинки переговоры с Дональдом Трампом, предшественником Джо Байдена на посту президента США."Это не окончательный ответ. Потому что окончательно будет не только на саммите НАТО, а и после встречи Байдена и Путина. Потому что до конца, как мне кажется, президент Байден не сформировал свое отношение к Путину и к политике, которую будет проводить по отношению к России", - заявил Арестович в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.

https://ria.ru/20210614/ukraina-1737000992.html

https://ria.ru/20210614/ukraina-1737001825.html

россия

грузия

киев

украина

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алексей арестович , россия, дональд трамп, нато, джо байден, грузия, киев, украина, в мире