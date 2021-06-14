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В Киеве надеются, что ответ НАТО по членству Украины не окончательный
В Киеве надеются, что ответ НАТО по членству Украины не окончательный - РИА Новости, 14.06.2021
В Киеве надеются, что ответ НАТО по членству Украины не окончательный
Украина ожидает больше конкретики о перспективах членства в НАТО после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил советник делегации... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T23:40
2021-06-14T23:40
алексей арестович
россия
дональд трамп
нато
джо байден
грузия
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Украина ожидает больше конкретики о перспективах членства в НАТО после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня в Женеве. Она станет первой с 2018 года, когда российский лидер Владимир Путин провел в Хельсинки переговоры с Дональдом Трампом, предшественником Джо Байдена на посту президента США."Это не окончательный ответ. Потому что окончательно будет не только на саммите НАТО, а и после встречи Байдена и Путина. Потому что до конца, как мне кажется, президент Байден не сформировал свое отношение к Путину и к политике, которую будет проводить по отношению к России", - заявил Арестович в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
https://ria.ru/20210614/ukraina-1737000992.html
https://ria.ru/20210614/ukraina-1737001825.html
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алексей арестович , россия, дональд трамп, нато, джо байден, грузия, киев, украина, в мире
В Киеве надеются, что ответ НАТО по членству Украины не окончательный
23:40 14.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Киеве заявили, что ждут конкретики о перспективах в НАТО после встречи Путина с Байденом

Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 июн – РИА Новости. Украина ожидает больше конкретики о перспективах членства в НАТО после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня в Женеве. Она станет первой с 2018 года, когда российский лидер Владимир Путин провел в Хельсинки переговоры с Дональдом Трампом, предшественником Джо Байдена на посту президента США.
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"Это не окончательный ответ. Потому что окончательно будет не только на саммите НАТО, а и после встречи Байдена и Путина. Потому что до конца, как мне кажется, президент Байден не сформировал свое отношение к Путину и к политике, которую будет проводить по отношению к России", - заявил Арестович в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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Алексей АрестовичРоссияДональд ТрампНАТОДжо БайденГрузияКиевУкраинаВ мире
 
 
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