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Ситуация в Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО, заявил Байден
Ситуация в Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО, заявил Байден - РИА Новости, 15.06.2021
Ситуация в Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-14T23:07
2021-06-14T23:07
2021-06-15T07:00
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО."Нет", - заявил Байден на пресс-конференции НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность вступления Украины в НАТО.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
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брюссель, грузия, донбасс, нато, джо байден, сша, украина, в мире
Ситуация в Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО, заявил Байден
23:07 14.06.2021 (обновлено: 07:00 15.06.2021)
Байден заявил, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО