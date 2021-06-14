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Ситуация в Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО, заявил Байден

Ситуация в Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО, заявил Байден - РИА Новости, 15.06.2021

Ситуация в Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-14T23:07

2021-06-14T23:07

2021-06-15T07:00

брюссель

грузия

донбасс

нато

джо байден

сша

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ситуация в Донбассе не исключает возможности вступления Украины в НАТО."Нет", - заявил Байден на пресс-конференции НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос, исключает ли ситуация в Донбассе возможность вступления Украины в НАТО.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.

брюссель

грузия

донбасс

сша

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, грузия, донбасс, нато, джо байден, сша, украина, в мире