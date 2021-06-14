https://ria.ru/20210614/ukraina-1736942268.html

В Киеве двух экс-бойцов "Беркута" приговорили к трем годам тюрьмы

В Киеве двух экс-бойцов "Беркута" приговорили к трем годам тюрьмы - РИА Новости, 14.06.2021

В Киеве двух экс-бойцов "Беркута" приговорили к трем годам тюрьмы

Шевченковский районный суд Киева приговорил экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня к трем годам лишения свободы каждого за... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:08

2021-06-14T14:08

2021-06-14T14:08

виктор янукович

киев

украина

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КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева приговорил экс-бойцов спецподразделения "Беркут" Виктора Эйсмонта и Владимира Мохоня к трем годам лишения свободы каждого за превышение служебных полномочий при задержании граждан в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в ноябре 2013 года.Суд установил, что Эйсмонт и Мохонь задержали гражданина Максима Федяя в центре Киева 30 ноября 2013 года во время массовых протестов. Силовики составили против задержанных рапорт об административном правонарушении, куда внесли ложные факты, заявляет суд."Суд пришел к заключению о необходимости назначить наказание в виде лишения свободы… сроком на три года", - заявил судья в ходе заседания в понедельник.Он сообщил, что по статьям "препятствование мирным собраниям" и "служебный подлог" истек срок давности, поэтому их освободили от отбывания наказания по этим статьям.Суд запретил осужденным занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет и полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего к Эйсмонту и Мохоню, главному управлению Нацполиции в Киеве и МВД о возмещении морального вреда в размере 400 тысяч гривен (около 15 тысяч долларов).Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После смены власти спецподразделение "Беркут" было распущено.

https://ria.ru/20191231/1563044797.html

https://ria.ru/20190315/1551849956.html

киев

украина

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виктор янукович, киев, украина, в мире