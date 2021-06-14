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Путин прокомментировал учения НАТО и США у границы с Россией
Путин прокомментировал учения НАТО и США у границы с Россией - РИА Новости, 14.06.2021
Путин прокомментировал учения НАТО и США у границы с Россией
Президент России Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения НАТО и США проходят в непосредственной близости от российских границ, задав вопрос, что было... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:27
2021-06-14T15:27
россия
нато
владимир путин
аляска
сша
безопасность
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения НАТО и США проходят в непосредственной близости от российских границ, задав вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое."Когда его спросили о недавних передвижениях войск России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин сказал, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории. Он сказал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, как он упомянул, находится вблизи российской границы", - информирует телеканал."Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?" - заявил Путин, слова которого даны в обратном переводе с английского.
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россия, нато, владимир путин, аляска, сша, безопасность
Путин прокомментировал учения НАТО и США у границы с Россией
15:27 14.06.2021
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio TejadaАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio Tejada

Путин прокомментировал учения НАТО и США у границы с Россией

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения НАТО и США проходят в непосредственной близости от российских границ, задав вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое.
"Когда его спросили о недавних передвижениях войск России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин сказал, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории. Он сказал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, как он упомянул, находится вблизи российской границы", - информирует телеканал.
"Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?" - заявил Путин, слова которого даны в обратном переводе с английского.
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