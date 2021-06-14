https://ria.ru/20210614/ucheniya-1736951927.html

Путин прокомментировал учения НАТО и США у границы с Россией

Путин прокомментировал учения НАТО и США у границы с Россией - РИА Новости, 14.06.2021

Путин прокомментировал учения НАТО и США у границы с Россией

Президент России Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения НАТО и США проходят в непосредственной близости от российских границ, задав вопрос, что было... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:27

2021-06-14T15:27

2021-06-14T15:27

россия

нато

владимир путин

аляска

сша

безопасность

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения НАТО и США проходят в непосредственной близости от российских границ, задав вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое."Когда его спросили о недавних передвижениях войск России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин сказал, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории. Он сказал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, как он упомянул, находится вблизи российской границы", - информирует телеканал."Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?" - заявил Путин, слова которого даны в обратном переводе с английского.

https://ria.ru/20210614/sudna-1736934117.html

россия

аляска

сша

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россия, нато, владимир путин, аляска, сша, безопасность