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Кондитерская в Женеве сделала торт в честь саммита Россия-США
Кондитерская в Женеве сделала торт в честь саммита Россия-США - РИА Новости, 14.06.2021
Кондитерская в Женеве сделала торт в честь саммита Россия-США
Женевское кафе-кондитерская Christie's Bakery сделало торт в честь предстоящего саммита Россия-США, который пройдет в Женеве 16 июня, передает корреспондент РИА РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:27
2021-06-14T19:27
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ЖЕНЕВА, 14 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Женевское кафе-кондитерская Christie's Bakery сделало торт в честь предстоящего саммита Россия-США, который пройдет в Женеве 16 июня, передает корреспондент РИА Новости."Саммит Россия и США, который пройдет в Женеве, это историческое событие, важное не только для Швейцарии, двух стран-участниц, но и для всего мира. И в честь этого мы решили сделать торт", - рассказала РИА Новости владелица сети кондитерских Christie's Bakerу Ольга Джонсон.Торт создан по формату открытки, с надписью Peace of cake, которую можно перевести и как "кусочек торта", и как "торт мира". На глазури нарисованы два флага, а также наиболее узнаваемые символы стран: самовар, матрёшка, капкейк и стакан кока-колы."Идея нашего торта - объединить российскую и американскую культуры, так как у нас международная кондитерская. И этот торт олицетворяет наш концепт. С одной стороны, это медовик, традиционный славянский, российский торт. А с другой это красный бархат, который больше знают как американский торт", - рассказала Джонсон.Несколько тортов, которые испекли в кондитерской, можно приобрести прямо в кафе, или заказать с доставкой на дом.Саммит Россия-США пройдет 16 июня в Женеве. В городе предприняты беспрецедентные меры безопасности. В среду будет полностью перекрыто движение в центральной части города и вокруг парков Ла Гранж и О'Вив, а также водная навигация. В день саммита в воздушном пространстве будут дежурить истребители, а для охраны двух президентов привлечены дополнительно 900 полицейских и 1000 военных, включая резервистов.Службы протокола кантона также активно готовятся. Официальный флорист республики Женева подготовила порядка 30 цветочных композиций для украшения виллы Ла Гранж. Все они выполнены в белом и зеленом цветах, которые символизируют основы швейцарской политики - нейтралитет и сдержанность.
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женева (город), сша, россия, в мире
Кондитерская в Женеве сделала торт в честь саммита Россия-США
19:27 14.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на озеро Леман в Швейцарии
Вид на озеро Леман в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Женевское кафе-кондитерская Christie's Bakery сделало торт в честь саммита Россия-США

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ЖЕНЕВА, 14 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Женевское кафе-кондитерская Christie's Bakery сделало торт в честь предстоящего саммита Россия-США, который пройдет в Женеве 16 июня, передает корреспондент РИА Новости.
"Саммит Россия и США, который пройдет в Женеве, это историческое событие, важное не только для Швейцарии, двух стран-участниц, но и для всего мира. И в честь этого мы решили сделать торт", - рассказала РИА Новости владелица сети кондитерских Christie's Bakerу Ольга Джонсон.
Торт создан по формату открытки, с надписью Peace of cake, которую можно перевести и как "кусочек торта", и как "торт мира". На глазури нарисованы два флага, а также наиболее узнаваемые символы стран: самовар, матрёшка, капкейк и стакан кока-колы.
"Идея нашего торта - объединить российскую и американскую культуры, так как у нас международная кондитерская. И этот торт олицетворяет наш концепт. С одной стороны, это медовик, традиционный славянский, российский торт. А с другой это красный бархат, который больше знают как американский торт", - рассказала Джонсон.
Несколько тортов, которые испекли в кондитерской, можно приобрести прямо в кафе, или заказать с доставкой на дом.
Саммит Россия-США пройдет 16 июня в Женеве. В городе предприняты беспрецедентные меры безопасности. В среду будет полностью перекрыто движение в центральной части города и вокруг парков Ла Гранж и О'Вив, а также водная навигация. В день саммита в воздушном пространстве будут дежурить истребители, а для охраны двух президентов привлечены дополнительно 900 полицейских и 1000 военных, включая резервистов.
Службы протокола кантона также активно готовятся. Официальный флорист республики Женева подготовила порядка 30 цветочных композиций для украшения виллы Ла Гранж. Все они выполнены в белом и зеленом цветах, которые символизируют основы швейцарской политики - нейтралитет и сдержанность.
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