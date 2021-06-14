https://ria.ru/20210614/summit-1736677536.html

Остановиться над пропастью. Что Путин и Байден приготовили к встрече

Остановиться над пропастью. Что Путин и Байден приготовили к встрече - РИА Новости, 14.06.2021

Остановиться над пропастью. Что Путин и Байден приготовили к встрече

Портрет Джо Байдена в солнцезащитных очках с отражением Владимира Путина в стеклах украсил обложку популярного журнала Time. Через несколько дней президенты... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:00

2021-06-14T08:00

2021-06-14T08:04

россия

джон салливан

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Ксения Мельникова. Портрет Джо Байдена в солнцезащитных очках с отражением Владимира Путина в стеклах украсил обложку популярного журнала Time. Через несколько дней президенты встретятся в Женеве. К саммиту приковано пристальное внимание, аккредитацию запросили больше тысячи журналистов, но, возможно, итоговой пресс-конференции не будет. Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки. Стороны призывают не надеяться на прорыв, однако шансы на улучшение все же есть.Долгие проводыНикакой "перезагрузки" и ни одного нового документа — в Москве, похоже, не уверены, что предстоящие переговоры дадут масштабный результат. "Настолько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных моментов, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится", — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Хотя добавил, что в Кремле считают встречу "очень и очень важной".Министр иностранных дел Сергей Лавров тоже отметил, что Москва не строит иллюзий и не предвидит судьбоносных решений: "Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен".Схожие оценки дают в Вашингтоне. "На самом деле мы ожидаем сложной беседы. Президент давно знаком с Владимиром Путиным. Он никогда не сдерживался, высказывая опасения или беспокойство, и, безусловно, будет прямолинеен и на этой встрече", — отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. И все же диалог двух лидеров — хорошая возможность для того, чтобы "двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений" между Россией и США."В телефонной беседе с президентом Путиным я выразил уверенность, что общение между нами, лично и напрямую, необходимо для более эффективного развития контактов двух стран. И он с этим согласился", — говорил сам Байден.К встрече с Путиным, по сообщениям прессы, Байдена готовил директор ЦРУ Уильям Бернс, выступающий за сдерживание Москвы. В Варшаве расстроились, что президент США не увидится с главой Польши перед саммитом с российским лидером. Об этом же сожалеют и в Киеве. Владимир Зеленский предпочел бы, чтобы сначала поговорили с ним, поскольку он "понимает Россию сейчас лучше".Дональд Трамп попросил передать президенту России самые теплые пожелания. И съязвил: "Не засните во время встречи". Хотя Джилл Байден не сомневается — супруг даже "слишком готов" к разговору.Тем временем в Женеве — девятьсот полицейских, а в аэропорту — военный батальон. Если что, в воздух поднимут истребители. Из-за места встречи многие вспоминают первые переговоры Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в 1985-м. Но тогда лидеры двух стран общались несколько дней, теперь же ограничатся диалогом длительностью в несколько часов.Достигли минусовой отметкиСаммит — инициатива американцев. В апреле Байден позвонил Путину и предложил увидеться на нейтральной территории. В Вашингтоне планировали не утверждать заранее повестку. Но это могло бы превратить переговоры в высокомерные нравоучения, и в итоге стороны решили согласовать список тем.Разговор предстоит напряженный, накопилось много взаимных претензий. Низшей точки отношения достигли, когда Байден, только что переехавший в Белый дом, в интервью журналисту ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина "убийцей".Россия отозвала для консультаций своего посла Анатолия Антонова. А его американскому коллеге Джону Салливану настоятельно порекомендовали на время покинуть Москву. В апреле США отправили домой еще десять сотрудников российских дипмиссий. Из России выдворили столько же американских дипломатов.Последние годы между странами оставалось все меньше точек соприкосновения. Во время президентства Трампа американцы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а потом и из Договора по открытому небу. В Москве на шаги Вашингтона отвечали зеркально.Восемь лет Россия — под серьезными санкциями США. Началось это еще во время президентства Обамы. Первые ограничения ввели в апреле 2013-го — из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. Самые масштабные меры связаны с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. Затем подняли тему кибератак. Дональд Трамп продолжил политику предшественника: в 2017-м подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), накладывающий дополнительные ограничения на Россию, Иран и КНДР.Через год — новые меры. Поводом стало отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Москве запретили поставлять товары, услуги и технологии, связанные с разведкой и добычей нефти на арктическом шельфе. При Байдене обороты не сбавляют — под санкции попали чиновники, организации, технологические компании. С июня американским инвесторам запрещают покупать облигации у российского Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния. В общей сложности в черные списки США при Обаме попали 555, при Трампе — 293, а при Байдене — 48 физических и юридических лиц.Десятого июня Россия денонсировала одно из немногих соглашений, объединявших стороны, — Договор с США об открытой суше, согласно которому российские и американские дипломаты могли свободно перемещаться по территории двух стран, за исключением мест, где для въезда нужен пропуск.Не все потеряноНо есть и позитивный пример: при Байдене в считанные дни согласовали продление Договора о стратегических наступательных вооружениях. В 2010-м Барак Обама и Дмитрий Медведев заключили его сроком на десять лет. Трамп хотел, чтобы соглашение просто закончило действовать, или же предлагал вовлечь в него Китай. Переговоры затягивались, обрастая новыми условиями.На нынешнем саммите российская сторона в первую очередь планирует обсудить стратегическую стабильность. Путин уже предлагал установить мораторий на развертывание в Европе ранее запрещенных ракет средней и меньшей дальности. И это предложение в силе, заверил Сергей Лавров. Скорее всего, президенты в Женеве не смогут обговорить все аспекты, но могли бы перезапустить регулярный двусторонний диалог, то есть создать несколько специальных рабочих групп.Кроме того, по словам Лаврова, Путин напомнил коллеге о предложении возобновить сотрудничество в сфере международной информационной безопасности. Тем более что и сам американский президент пообещал затронуть вопрос о хакерской атаке Colonial Pipeline, которая едва не оставила без топлива все Восточное побережье США. Неприятный инцидент произошел в мае. В Вашингтоне усмотрели там "русский след", но признали — нет доказательств причастности Москвы."Раньше США сразу бы сказали, что за всем этим стоят российские спецслужбы. А сейчас заявление довольно мягкое. Американские власти понимают — хакеры опасны для обеих стран. Похоже на призыв действовать сообща", — поясняет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.О взаимодействии в области информационно-коммуникационных технологий Москва и Вашингтон договорились еще восемь лет назад. На первой встрече Путина и Трампа на полях G20 в Гамбурге американский лидер предложил создать двустороннюю экспертную группу для анализа проблем кибербезопасности. Но потом планы американцев изменились. Сотрудничество сошло на нет, и сейчас самое время вернуться к теме.Помимо этого, президенты могли бы достичь прогресса в вопросе двусторонних дипломатических отношений. Посольские войны, начавшиеся при Обаме, со временем стали только ожесточеннее.Есть контакт"Раньше контакты Москвы и Вашингтона сводились лишь к сферам безопасности и вооружения. Такая узкая направленность и завела их в тупик. Однако есть глобальные проблемы, по которым можно и нужно сотрудничать: борьба с пандемией, климат, международный терроризм", — говорит Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН.Новая администрация США пытается балансировать. С одной стороны, необходимо показать избирателям решимость наказать Москву, с другой — нельзя допустить окончательного разрыва отношений. "Интересы пересекаются в урегулировании региональных проблем. Позиции наиболее близки в вопросах восстановления иранской ядерной сделки, урегулировании корейской ядерной проблемы и ситуации в Афганистане", — поясняет Журавлева.Скорее всего, президенты также обсудят Украину, Белоруссию и Сирию, но там разногласий больше. Байден уже пообещал Путину представлять на переговорах интересы Киева, а также отметил, что "серьезно озабочен действиями белорусских властей".Но даже если главы государств ни до чего не договорятся, сама по себе встреча — уже хорошо, полагают эксперты."Российско-американские связи традиционно держатся на контакте двух лидеров. Его восстановление — принципиальный вопрос. Если президенты поймут, что могут разговаривать, то в российско-американские отношения вернутся стержень и предсказуемость, их можно будет остановить над пропастью. Если начнут взаимодействовать на дипломатическом уровне и выдавать визы — это уже колоссальный прорыв", — подчеркивает Журавлева. Но добавляет, что обоюдные санкции, скорее всего, сохранятся.С этой точкой зрения согласен и Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований: "После встречи пойдут довольно заметные и быстрые изменения. Первое — в столицы России и США вернутся послы. Второе — могут запустить переговоры по вопросам стратегической стабильности. Вероятно, они будут касаться не выработки нового большого соглашения, а адаптации систем контроля над вооружениями к новой международной военно-стратегической ситуации".По мнению Суслова, в перспективе страны смогут более тесно сотрудничать в Арктике, особенно по вопросам изменения климата и экологии. "Совсем долгосрочный результат саммита — понимание красных линий по таким темам, как Украина, Белоруссия, Сирия, вмешательство во внутренние дела, кибероперации. Об этом не объявят, но определенные сдвиги здесь тоже будут".В любом случае есть шансы, что отношения России и США после саммита Путина и Байдена станут более прогнозируемыми и устойчивыми. Стороны оценят взаимные действия, позиции и интересы. И, возможно, даже проведут работу над ошибками.

https://ria.ru/20210519/meeting-1732852178.html

https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728435375.html

https://ria.ru/20210611/zheneva-1736637721.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон салливан