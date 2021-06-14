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В Черное море зашли два корабля НАТО
В Черное море зашли два корабля НАТО - РИА Новости, 14.06.2021
В Черное море зашли два корабля НАТО
Два вооруженных управляемыми ракетами боевых корабля НАТО вошли в Черное море, сообщил Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T12:35
2021-06-14T14:10
россия
черное море
великобритания
нидерланды
безопасность
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Два вооруженных управляемыми ракетами боевых корабля НАТО вошли в Черное море, сообщил Национальный центр управления обороной.Это эсминец с управляемыми ракетами "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегат "Эвертон" ВМС Нидерландов.За ними следят силы Черноморского флота.Накануне в черноморскую акваторию заходил эсминец ВМС США. Это происходит регулярно. Так, в январе туда заходили два эсминца — "Портер" и "Дональд Кук", в НАТО объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили эсминец "Томас Хаднер" и крейсер "Монтерей", а в мае — фрегат береговой охраны "Хамилтон".В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
https://ria.ru/20210614/nato-1736922616.html
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россия, черное море, великобритания, нидерланды, безопасность
В Черное море зашли два корабля НАТО
12:35 14.06.2021 (обновлено: 14:10 14.06.2021)
 
© Фото : NATO / CPO FRA C.ValverdeКорабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Фото : NATO / CPO FRA C.Valverde

В Черное море зашли британский эсминец "Дефендер" и нидерландский фрегат "Эвертон"

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Два вооруженных управляемыми ракетами боевых корабля НАТО вошли в Черное море, сообщил Национальный центр управления обороной.
Это эсминец с управляемыми ракетами "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегат "Эвертон" ВМС Нидерландов.
За ними следят силы Черноморского флота.
Накануне в черноморскую акваторию заходил эсминец ВМС США. Это происходит регулярно. Так, в январе туда заходили два эсминца — "Портер" и "Дональд Кук", в НАТО объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили эсминец "Томас Хаднер" и крейсер "Монтерей", а в мае — фрегат береговой охраны "Хамилтон".
В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.
Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
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РоссияЧерное мореВеликобританияНидерландыБезопасность
 
 
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