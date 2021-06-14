https://ria.ru/20210614/sudna-1736934117.html

В Черное море зашли два корабля НАТО

В Черное море зашли два корабля НАТО - РИА Новости, 14.06.2021

В Черное море зашли два корабля НАТО

Два вооруженных управляемыми ракетами боевых корабля НАТО вошли в Черное море, сообщил Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T12:35

2021-06-14T12:35

2021-06-14T14:10

россия

черное море

великобритания

нидерланды

безопасность

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Два вооруженных управляемыми ракетами боевых корабля НАТО вошли в Черное море, сообщил Национальный центр управления обороной.Это эсминец с управляемыми ракетами "Дефендер" ВМС Великобритании и фрегат "Эвертон" ВМС Нидерландов.За ними следят силы Черноморского флота.Накануне в черноморскую акваторию заходил эсминец ВМС США. Это происходит регулярно. Так, в январе туда заходили два эсминца — "Портер" и "Дональд Кук", в НАТО объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили эсминец "Томас Хаднер" и крейсер "Монтерей", а в мае — фрегат береговой охраны "Хамилтон".В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.

https://ria.ru/20210614/nato-1736922616.html

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черное море

великобритания

нидерланды

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россия, черное море, великобритания, нидерланды, безопасность