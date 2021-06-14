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В ГД внесут проект, упрощающий иностранным студентам пребывание в России
В ГД внесут проект, упрощающий иностранным студентам пребывание в России - РИА Новости, 14.06.2021
В ГД внесут проект, упрощающий иностранным студентам пребывание в России
Правительство России внесет в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи разрешений на временное проживание в России для иностранных студентов, сообщает... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T10:14
2021-06-14T10:14
россия
госдума рф
правительство рф
общество
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство России внесет в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи разрешений на временное проживание в России для иностранных студентов, сообщает пресс-служба кабмина."Иностранным студентам станет проще получить разрешение на временное проживание и оформить вид на жительство в России. Такой законопроект одобрен на заседании правительства 10 июня. В ближайшее время он будет направлен в Госдуму", - говорится в сообщении.Речь идет об иностранных гражданах, которые учатся в российских государственных вузах или занимаются научной деятельностью. Согласно законопроекту, разрешение на временное проживание этим студентам будет оформляться сразу на весь период обучения, а не на три года, как раньше. Кроме того, в течение трех лет после окончания обучения такие студенты смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке.Предлагаемое решение позволит избавить студентов и сами вузы от необходимости тратить время на оформление лишних документов.
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россия, госдума рф, правительство рф, общество
В ГД внесут проект, упрощающий иностранным студентам пребывание в России
10:14 14.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтуденты Высшей школы экономики
Студенты Высшей школы экономики - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Правительство внесет в Госдуму проект, упрощающий иностранным студентам пребывание в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство России внесет в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи разрешений на временное проживание в России для иностранных студентов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Иностранным студентам станет проще получить разрешение на временное проживание и оформить вид на жительство в России. Такой законопроект одобрен на заседании правительства 10 июня. В ближайшее время он будет направлен в Госдуму", - говорится в сообщении.
Речь идет об иностранных гражданах, которые учатся в российских государственных вузах или занимаются научной деятельностью. Согласно законопроекту, разрешение на временное проживание этим студентам будет оформляться сразу на весь период обучения, а не на три года, как раньше. Кроме того, в течение трех лет после окончания обучения такие студенты смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке.
Предлагаемое решение позволит избавить студентов и сами вузы от необходимости тратить время на оформление лишних документов.
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