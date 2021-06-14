Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/stalker-1736990579.html
Название игры S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвало скандал на Украине
Название игры S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвало скандал на Украине - РИА Новости, 14.06.2021
Название игры S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвало скандал на Украине
Украинские пользователи твиттера устроили флешмоб из-за того, что в названии второй части игры S.T.A.L.K.E.R. используется русское название Чернобыля. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T20:44
2021-06-14T20:44
украина
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736933062_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_328e53f45ff7bb224599b45b6b6dcccb.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские пользователи твиттера устроили флешмоб из-за того, что в названии второй части игры S.T.A.L.K.E.R. используется русское название Чернобыля. Ранее разработчики анонсировали выпуск компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Подзаголовок шутера — Heart of Chernobyl ("Сердце Чернобыля"). Украинцев возмутило, что в нем используется транслитерированное русское название населенного пункта, тогда как по-украински город называется Чорнобиль и по-английски должен писаться Chornobyl. Кроме того, пользователи возмущены тем, что в трейлере игры используется русский язык, из-за чего, по их мнению, шутер могут воспринимать как российский, а не украинский. В знак протеста украинцы запустили хэштег в твиттере #ChornobylnotChernobyl. "Вы не найдете на Украине город Чернобыль, только Чорнобыль. Это не русский город, не русский язык. Почему вы игнорируете логику и здравый смысл?" — написал пользователь Leviafan851. "Чернобыль — это Украина, название должно быть украинским", — заявила BanderaEvil. "Прекратите позориться и представьте свою страну достойно", — обратился к разработчикам blach_smith. Впрочем, многие пользователи пристыдили украинцев за устроенную акцию в соцсети. "А-ха-ха-ха, опять зрада?" — спросила chshr_ct. "В очередной раз быдло указывает компании, что и как делать", — написала sckdckfrshplftn. "Вместо того чтобы порадоваться за разработчиков и поддержать, на них выливается негатив и грязь. По-моему, у всех, кто вцепился в название, немного присутствует так называемый "менталитет краба", — заявил yuriybozhko."Реально есть те, кто недоволен русской озвучкой в трейлере "Сталкер 2"? &lt;…&gt; Не нойте, дурачки", — написал edmuuur. Он пояснил, что большая часть аудитории игры русскоговорящая, украинцы понимают по-русски, а написание Chernobyl использовалось и в первой части шутера. "Что ж всех так порвало в украинском твиттере? Очередная зрада, короче, по ходу. Это ж каким надо быть человеком, чтоб тебя так коробила одна буква", — спросил orange_brained.
https://ria.ru/20180910/1528157792.html
https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html
https://ria.ru/20210521/kirienko-1733392684.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736933062_269:0:1709:1080_1920x0_80_0_0_16e0ce7e9426b1781cb487fa74b58b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, технологии, в мире

Название игры S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвало скандал на Украине

20:44 14.06.2021
 
© GSC Game World/YoutubeСкриншот геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля
Скриншот геймплейного трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля
© GSC Game World/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские пользователи твиттера устроили флешмоб из-за того, что в названии второй части игры S.T.A.L.K.E.R. используется русское название Чернобыля.
Ранее разработчики анонсировали выпуск компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Подзаголовок шутера — Heart of Chernobyl ("Сердце Чернобыля"). Украинцев возмутило, что в нем используется транслитерированное русское название населенного пункта, тогда как по-украински город называется Чорнобиль и по-английски должен писаться Chornobyl.
Кроме того, пользователи возмущены тем, что в трейлере игры используется русский язык, из-за чего, по их мнению, шутер могут воспринимать как российский, а не украинский.
В знак протеста украинцы запустили хэштег в твиттере #ChornobylnotChernobyl.
Страница украинской писательницы Ларисы Ницой в Facebook - РИА Новости, 1920, 10.09.2018
10 сентября 2018, 04:03
Украинская писательница назвала русскоязычных сограждан "слабым звеном"
"Вы не найдете на Украине город Чернобыль, только Чорнобыль. Это не русский город, не русский язык. Почему вы игнорируете логику и здравый смысл?" — написал пользователь Leviafan851.
"Чернобыль — это Украина, название должно быть украинским", — заявила BanderaEvil.
"Прекратите позориться и представьте свою страну достойно", — обратился к разработчикам blach_smith.
Впрочем, многие пользователи пристыдили украинцев за устроенную акцию в соцсети.
"А-ха-ха-ха, опять зрада?" — спросила chshr_ct.
"В очередной раз быдло указывает компании, что и как делать", — написала sckdckfrshplftn.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 16:34
На Украине "переименовали" русский язык
"Вместо того чтобы порадоваться за разработчиков и поддержать, на них выливается негатив и грязь. По-моему, у всех, кто вцепился в название, немного присутствует так называемый "менталитет краба", — заявил yuriybozhko.
"Реально есть те, кто недоволен русской озвучкой в трейлере "Сталкер 2"? <…> Не нойте, дурачки", — написал edmuuur.
Он пояснил, что большая часть аудитории игры русскоговорящая, украинцы понимают по-русски, а написание Chernobyl использовалось и в первой части шутера.
"Что ж всех так порвало в украинском твиттере? Очередная зрада, короче, по ходу. Это ж каким надо быть человеком, чтоб тебя так коробила одна буква", — спросил orange_brained.
Подросток играет за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 19:48
В администрации президента рассказали о пользе компьютерных игр
 
УкраинаТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске
09:16В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС
09:14Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов
09:14Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица
09:11Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
09:08В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:06Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
09:06В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
Лента новостейМолния