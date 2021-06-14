https://ria.ru/20210614/stalker-1736990579.html

Название игры S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвало скандал на Украине

Название игры S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвало скандал на Украине - РИА Новости, 14.06.2021

Название игры S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвало скандал на Украине

Украинские пользователи твиттера устроили флешмоб из-за того, что в названии второй части игры S.T.A.L.K.E.R. используется русское название Чернобыля. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T20:44

2021-06-14T20:44

2021-06-14T20:44

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские пользователи твиттера устроили флешмоб из-за того, что в названии второй части игры S.T.A.L.K.E.R. используется русское название Чернобыля. Ранее разработчики анонсировали выпуск компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Подзаголовок шутера — Heart of Chernobyl ("Сердце Чернобыля"). Украинцев возмутило, что в нем используется транслитерированное русское название населенного пункта, тогда как по-украински город называется Чорнобиль и по-английски должен писаться Chornobyl. Кроме того, пользователи возмущены тем, что в трейлере игры используется русский язык, из-за чего, по их мнению, шутер могут воспринимать как российский, а не украинский. В знак протеста украинцы запустили хэштег в твиттере #ChornobylnotChernobyl. "Вы не найдете на Украине город Чернобыль, только Чорнобыль. Это не русский город, не русский язык. Почему вы игнорируете логику и здравый смысл?" — написал пользователь Leviafan851. "Чернобыль — это Украина, название должно быть украинским", — заявила BanderaEvil. "Прекратите позориться и представьте свою страну достойно", — обратился к разработчикам blach_smith. Впрочем, многие пользователи пристыдили украинцев за устроенную акцию в соцсети. "А-ха-ха-ха, опять зрада?" — спросила chshr_ct. "В очередной раз быдло указывает компании, что и как делать", — написала sckdckfrshplftn. "Вместо того чтобы порадоваться за разработчиков и поддержать, на них выливается негатив и грязь. По-моему, у всех, кто вцепился в название, немного присутствует так называемый "менталитет краба", — заявил yuriybozhko."Реально есть те, кто недоволен русской озвучкой в трейлере "Сталкер 2"? <…> Не нойте, дурачки", — написал edmuuur. Он пояснил, что большая часть аудитории игры русскоговорящая, украинцы понимают по-русски, а написание Chernobyl использовалось и в первой части шутера. "Что ж всех так порвало в украинском твиттере? Очередная зрада, короче, по ходу. Это ж каким надо быть человеком, чтоб тебя так коробила одна буква", — спросил orange_brained.

https://ria.ru/20180910/1528157792.html

https://ria.ru/20210301/yazyk-1599461128.html

https://ria.ru/20210521/kirienko-1733392684.html

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