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Турция получила первую партию вакцины "Спутник V"
Турция получила первую партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 14.06.2021
Турция получила первую партию вакцины "Спутник V"
Турция в понедельник получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает телеканал AHaber. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:43
2021-06-14T16:44
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
турция
в мире
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КАИР, 14 июн – РИА Новости. Турция в понедельник получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает телеканал AHaber."Самолет с первой партией вакцины "Спутник V" приземлился в аэропорту Эсенбога столицы Анкары", - информирует телеканал. Размер партии не уточняется.Глава минздрава Фахреттин Коджа ранее заявлял, что Турция подписала соглашения на поставку 270 миллионов доз различных вакцин, что втрое превышает численность ее населения.По данным минздрава Турции, в стране зафиксированы более 5,3 миллиона случаев коронавируса, скончались более 48 тысяч человек. За сутки зарегистрированы 5012 случаев заболевания и 53 смерти.В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутник V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 20 миллионов граждан, вторую – более 13 миллионов.Власти Турции с 1 июня смягчили меры против коронавируса - сокращен комендантский час, он теперь действует ежедневно с 22.00 до 05.00, а в воскресенье введен круглосуточный карантин. Кафе и рестораны начали принимать клиентов, возобновили работу спортзалы, разрешено проводить свадьбы.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, турция, в мире
Турция получила первую партию вакцины "Спутник V"
16:43 14.06.2021 (обновлено: 16:44 14.06.2021)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРазгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в аэропорту Манас в Бишкеке
Разгрузка первой партии российской вакцины от коронавируса Спутник V в аэропорту Манас в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Турция получила первую партию российской вакцины "Спутник V"

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КАИР, 14 июн – РИА Новости. Турция в понедельник получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает телеканал AHaber.
"Самолет с первой партией вакцины "Спутник V" приземлился в аэропорту Эсенбога столицы Анкары", - информирует телеканал. Размер партии не уточняется.
Глава минздрава Фахреттин Коджа ранее заявлял, что Турция подписала соглашения на поставку 270 миллионов доз различных вакцин, что втрое превышает численность ее населения.
По данным минздрава Турции, в стране зафиксированы более 5,3 миллиона случаев коронавируса, скончались более 48 тысяч человек. За сутки зарегистрированы 5012 случаев заболевания и 53 смерти.
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В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутник V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 20 миллионов граждан, вторую – более 13 миллионов.
Власти Турции с 1 июня смягчили меры против коронавируса - сокращен комендантский час, он теперь действует ежедневно с 22.00 до 05.00, а в воскресенье введен круглосуточный карантин. Кафе и рестораны начали принимать клиентов, возобновили работу спортзалы, разрешено проводить свадьбы.
 
Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ТурцияВ мире
 
 
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