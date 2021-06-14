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В Словакии тысячи людей ожидают прививку "Спутником V"

В Словакии тысячи людей ожидают прививку "Спутником V" - РИА Новости, 14.06.2021

В Словакии тысячи людей ожидают прививку "Спутником V"

Прививку вакциной "Спутник V" ожидают в Словакии 4 752 человека, наибольшее число среди них составляют люди в возрасте 40-44 лет, сообщил в понедельник... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:11

2021-06-14T14:11

2021-06-14T14:11

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коронавирус covid-19

россия

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ПРАГА, 14 июн - РИА Новости. Прививку вакциной "Спутник V" ожидают в Словакии 4 752 человека, наибольшее число среди них составляют люди в возрасте 40-44 лет, сообщил в понедельник братиславский Институт медицинской статистики.Ранее сообщалось, что граждане Словакии с 7 июня могут выбирать для прививок от коронавируса ту или иную вакцину, в том числе "Спутник V"."Для прививки российской вакциной "Спутник V" зарегистрировались 4 752 человека во всех 8 краях республики. Наибольшее число среди них составляют люди в возрасте от 40 до 44 лет – 605 человек. Наименьшее число желающих привиться "Спутником V" среди граждан в возрасте 80-84 лет – 19 человек", - говорится в сообщении.В других возрастных категориях число зарегистрированных для прививок вакциной "Спутник V" составляет, соответственно, 150 человек в возрасте 18-19 лет, 374 – 20-24 года, 438 – 25-29 лет, 549 – 30-34 года, 508 – 35-39 лет, 464 – 45-49 лет, 322 – 50-54 года, 318 – 55-59 лет, 399 – 60-64 года, 397 – 65-69 лет, 154 – 70-74 года, 48 – 75-79 лет.Наибольшее число желающих сделать прививку "Спутником V" зафиксировано в Банско-Быстрицком крае (в центральной части республики) – 955 человек. В остальных краях ожидают прививки им от 196 до 930 человек.Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку тогдашний премьер Игорь Матович и занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина президент республики утвердила 1 апреля, его возглавил Эдуард Хегер.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736894081.html

https://ria.ru/20210613/vaktsinatsiya-1736834987.html

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игорь матович, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, словакия, в мире