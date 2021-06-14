https://ria.ru/20210614/soft-1736908739.html

Специалист научил, как безопасно найти бесплатный аналог любого софта

Специалист научил, как безопасно найти бесплатный аналог любого софта - РИА Новости, 14.06.2021

Специалист научил, как безопасно найти бесплатный аналог любого софта

Существуют профессиональные программы, которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно, но стоит учесть, что большая часть бесплатных программных продуктов... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T02:17

2021-06-14T02:17

2021-06-14T02:17

ано "цифровые платформы"

арсений щельцин

технологии

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Существуют профессиональные программы, которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно, но стоит учесть, что большая часть бесплатных программных продуктов содержит рекламу, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Щельцин советует обратить внимание на open-source программы, которые производятся в основном для операционных систем linux, но также доступны для windows и mac. По его словам, для частных пользователей эти продукты остаются бесплатными.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "цифровые платформы", арсений щельцин, технологии