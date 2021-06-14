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Специалист научил, как безопасно найти бесплатный аналог любого софта
Специалист научил, как безопасно найти бесплатный аналог любого софта - РИА Новости, 14.06.2021
Специалист научил, как безопасно найти бесплатный аналог любого софта
Существуют профессиональные программы, которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно, но стоит учесть, что большая часть бесплатных программных продуктов... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T02:17
2021-06-14T02:17
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
технологии
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Существуют профессиональные программы, которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно, но стоит учесть, что большая часть бесплатных программных продуктов содержит рекламу, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Щельцин советует обратить внимание на open-source программы, которые производятся в основном для операционных систем linux, но также доступны для windows и mac. По его словам, для частных пользователей эти продукты остаются бесплатными.
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ано "цифровые платформы", арсений щельцин, технологии
Специалист научил, как безопасно найти бесплатный аналог любого софта
02:17 14.06.2021
 
© Depositphotos / spaxiaxСоздание сайта
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Depositphotos / spaxiax

Эксперт посоветовал в качестве бесплатного аналога софта open-source программы

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Существуют профессиональные программы, которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно, но стоит учесть, что большая часть бесплатных программных продуктов содержит рекламу, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"Такие приложения помимо назойливости не брезгуют торговать вашими данными и монетизировать своего бесплатного пользователя по полной программе. Стоит не только игнорировать такие приложения, но и поскорее избавиться от них, если они установлены на мобильном телефоне", - предупреждает эксперт.
Щельцин советует обратить внимание на open-source программы, которые производятся в основном для операционных систем linux, но также доступны для windows и mac. По его словам, для частных пользователей эти продукты остаются бесплатными.
 
АНО "Цифровые платформы"Арсений ЩельцинТехнологии
 
 
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