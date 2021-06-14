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Соболь не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму
Соболь не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму - РИА Новости, 14.06.2021
Соболь не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму
Сотрудница "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) Любовь Соболь сообщила, что не будет выдвигаться в Госдуму. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:54
2021-06-14T17:28
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политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудница "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) Любовь Соболь сообщила, что не будет выдвигаться в Госдуму."Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК* экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму", - написала она в Facebook.Выборы депутатов Госдумы планируются на 19 сентября.Суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"**, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК* экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека".* Организация, признанная иностранным агентом и экстремистской организацией в России.** Организация, признанная иностранным агентом в России.
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россия, фбк, любовь соболь, госдума рф, политика
Соболь не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму
16:54 14.06.2021 (обновлено: 17:28 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Соболь заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудница "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*) Любовь Соболь сообщила, что не будет выдвигаться в Госдуму.
"Несмотря на неимоверную поддержку людей, сформированный штаб, сотни волонтеров, наличие организационной структуры и явное преимущество перед соперниками, из-за признания ФБК* экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму", - написала она в Facebook.
Выборы депутатов Госдумы планируются на 19 сентября.
Суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"**, общественное движение "Штабы Навального"* экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК* экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека".
* Организация, признанная иностранным агентом и экстремистской организацией в России.
** Организация, признанная иностранным агентом в России.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 13:22
Суд оставил в силе приговор Соболь по делу о незаконном проникновении
 
РоссияФБКЛюбовь СобольГосдума РФПолитика
 
 
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