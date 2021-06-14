https://ria.ru/20210614/sapega-1736958939.html

Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды и розни в Белоруссии

Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды и розни в Белоруссии - РИА Новости, 14.06.2021

Сапегу обвинили в разжигании социальной вражды и розни в Белоруссии

Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что арестованная в Минске россиянка Софья Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:18

2021-06-14T16:18

2021-06-14T16:45

софия сапега

россия

ryanair

задержание основателя telegram-канала nexta

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что арестованная в Минске россиянка Софья Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни."Софья Сапега была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок – ред.). Практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по статье "разжигание социальной вражды и розни", - сказал Гора на пресс-конференции в понедельник в Минске.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736956664.html

россия

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софия сапега, россия, ryanair, задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, в мире