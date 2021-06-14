Суд в Минске отклонил жалобу Сапеги на задержание
11:06 14.06.2021 (обновлено: 18:44 14.06.2021)
© РИА НовостиАдвокат Софьи Сапеги перед началом заседания в суде Партизанского района Минска
© РИА Новости
Суд в Минске отклонил жалобу россиянки Сапеги на задержание
МИНСК, 14 июн — РИА Новости. Суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу гражданки России Софьи Сапеги на задержание, заявила в понедельник судья Наталья Дедкова.
Ранее в понедельник суд приступил к рассмотрению жалобы в закрытом режиме, решение оглашалось публично. Тринадцатого июня один из адвокатов арестованной в Белоруссии Сапеги Александр Филанович заявил, что россиянка подала жалобу на свое задержание. До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.
"Суд Партизанского района Минска рассмотрел на закрытом судебном заседании жалобу Софьи Сапеги на постановление о задержании от 23 мая. <...> Суд постановил оставить жалобу без удовлетворения", — сказала судья.
Она уточнила, что решение может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.
По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе — сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. В июне представитель защиты россиянки сообщил, что во время посещения СК ознакомился с "документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая еще одного уголовного дела".
9 июня, 10:58Отец Сапеги рассказал о полученных от нее письмах
Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее и требуют освободить Протасевича и Сапегу.