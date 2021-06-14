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Вступили в силу новые санкции США против госдолга России
Вступили в силу новые санкции США против госдолга России - РИА Новости, 14.06.2021
Вступили в силу новые санкции США против госдолга России
Санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации, вступили в силу с 14 июня. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T00:13
2021-06-14T03:18
россия
сша
экономика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации, вступили в силу с 14 июня.США объявили о введении новых санкций против России в середине апреля. Новые ограничения, в частности, запрещают американским финансовым учреждениям покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке.По сути расширяется введенный в 2019 году запрет для американских инвесторов на покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций. При этом он распространяется на покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах, которые проводит российский Минфин. С тех пор Россия дважды выходила на внешние рынки заимствований с еврооблигациями, номинированными в евро.Минфин уже объявил, что после 14 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ, отказавшись от доразмещения зарегистрированных ранее серий гособлигаций в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг отдельными иностранными инвесторами.Министерство уже утвердило три новых выпуска гособлигаций объемом по 500 миллиардов рублей. Дата начала размещения облигаций - 16 июня, соответственно с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина. В ближайшее время будут зарегистрированы и станут доступными для приобретения на аукционах ОФЗ других типов и сроков до погашения, сообщило министерство.Новый раунд санкций со стороны США не повлияет на стратегию заимствований, заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов. По его словам, министерство уже заложило в стратегию заимствований американские ограничения. Санкции неприятны, но не смертельны, подчеркивал глава Минфина.Российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким несмотря на санкции США, которые несут упущенную выгоду американским финансовым институтам, указывал Силуанов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210609/sevpotok-1736246902.html
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россия, сша, экономика
Вступили в силу новые санкции США против госдолга России
00:13 14.06.2021 (обновлено: 03:18 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Новые санкции США против госдолга России вступили в силу

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать новые российские рублевые гособлигации, вступили в силу с 14 июня.
США объявили о введении новых санкций против России в середине апреля. Новые ограничения, в частности, запрещают американским финансовым учреждениям покупать российские гособлигации при первичном размещении. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские госбонды на вторичном рынке.
По сути расширяется введенный в 2019 году запрет для американских инвесторов на покупку новых выпусков российских государственных еврооблигаций. При этом он распространяется на покупки облигаций федерального займа (ОФЗ) на первичных аукционах, которые проводит российский Минфин. С тех пор Россия дважды выходила на внешние рынки заимствований с еврооблигациями, номинированными в евро.
Минфин уже объявил, что после 14 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ, отказавшись от доразмещения зарегистрированных ранее серий гособлигаций в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг отдельными иностранными инвесторами.
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Министерство уже утвердило три новых выпуска гособлигаций объемом по 500 миллиардов рублей. Дата начала размещения облигаций - 16 июня, соответственно с этой даты они будут доступны для предложения на аукционах Минфина. В ближайшее время будут зарегистрированы и станут доступными для приобретения на аукционах ОФЗ других типов и сроков до погашения, сообщило министерство.
Новый раунд санкций со стороны США не повлияет на стратегию заимствований, заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов. По его словам, министерство уже заложило в стратегию заимствований американские ограничения. Санкции неприятны, но не смертельны, подчеркивал глава Минфина.
Российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким несмотря на санкции США, которые несут упущенную выгоду американским финансовым институтам, указывал Силуанов.
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