https://ria.ru/20210614/sammit-1736940205.html

Саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании

Саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании - РИА Новости, 14.06.2021

Саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании

Следующий саммит НАТО пройдет в Испании в 2022 году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после прибытия на саммит альянса в Брюсселе. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T13:49

2021-06-14T13:49

2021-06-14T13:49

россия

гитанас науседа

нато

китай

испания

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Следующий саммит НАТО пройдет в Испании в 2022 году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после прибытия на саммит альянса в Брюсселе.Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждается новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, а также Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Литва готова предоставить всю необходимую инфраструктуру и готова быть местом проведения следующего саммита НАТО после саммита НАТО в Испании в 2022 году", - заявил Науседа журналистам.НАТО не объявляла официально дату и место проведения очередного саммита.

https://ria.ru/20210614/nato-1736927843.html

россия

китай

испания

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россия, гитанас науседа, нато, китай, испания, в мире