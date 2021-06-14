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Саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании
Саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании - РИА Новости, 14.06.2021
Саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании
Следующий саммит НАТО пройдет в Испании в 2022 году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после прибытия на саммит альянса в Брюсселе. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:49
2021-06-14T13:49
2021-06-14T13:49
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Следующий саммит НАТО пройдет в Испании в 2022 году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после прибытия на саммит альянса в Брюсселе.Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждается новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, а также Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Литва готова предоставить всю необходимую инфраструктуру и готова быть местом проведения следующего саммита НАТО после саммита НАТО в Испании в 2022 году", - заявил Науседа журналистам.НАТО не объявляла официально дату и место проведения очередного саммита.
https://ria.ru/20210614/nato-1736927843.html
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россия, гитанас науседа, нато, китай, испания, в мире
Саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании
Президент Литвы Науседа сообщил, что саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании