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Саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании
Саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании - РИА Новости, 14.06.2021
Саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании
Следующий саммит НАТО пройдет в Испании в 2022 году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после прибытия на саммит альянса в Брюсселе. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:49
2021-06-14T13:49
россия
гитанас науседа
нато
китай
испания
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Следующий саммит НАТО пройдет в Испании в 2022 году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после прибытия на саммит альянса в Брюсселе.Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждается новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, а также Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Литва готова предоставить всю необходимую инфраструктуру и готова быть местом проведения следующего саммита НАТО после саммита НАТО в Испании в 2022 году", - заявил Науседа журналистам.НАТО не объявляла официально дату и место проведения очередного саммита.
https://ria.ru/20210614/nato-1736927843.html
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россия, гитанас науседа, нато, китай, испания, в мире
Саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании
13:49 14.06.2021
 
© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© AP Photo / Olivier Matthys

Президент Литвы Науседа сообщил, что саммит НАТО в 2022 году пройдет в Испании

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Следующий саммит НАТО пройдет в Испании в 2022 году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа после прибытия на саммит альянса в Брюсселе.
Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждается новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, а также Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
"Литва готова предоставить всю необходимую инфраструктуру и готова быть местом проведения следующего саммита НАТО после саммита НАТО в Испании в 2022 году", - заявил Науседа журналистам.
НАТО не объявляла официально дату и место проведения очередного саммита.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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Генсек НАТО уверен, что альянс сможет увеличить расходы на оборону
 
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