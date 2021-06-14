https://ria.ru/20210614/sammit-1736916578.html

Саммит Россия — США рассчитан на внутренние аудитории, считает эксперт

Саммит Россия — США рассчитан на внутренние аудитории, считает эксперт - РИА Новости, 14.06.2021

Саммит Россия — США рассчитан на внутренние аудитории, считает эксперт

Предстоящий саммит Россия – США рассчитан на внутренние аудитории президентов двух стран, реальной перемены в позициях по вопросу двусторонних отношений ожидать РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:40

2021-06-14T08:40

2021-06-14T08:40

россия

джо байден

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости, Мария Чаплыгина. Предстоящий саммит Россия – США рассчитан на внутренние аудитории президентов двух стран, реальной перемены в позициях по вопросу двусторонних отношений ожидать не стоит, заявил РИА Новости канадский эксперт в области международных отношений, сотрудник исторического факультета Университета Райерсона в Торонто Арни Кисленко (Arne Kislenko)."Я предполагаю, что эта встреча будет в большей степени иметь характер зондирования почвы и будет рассчитана на внутреннюю аудиторию. Она должна стать смесью из заинтересованности в сотрудничестве и решимости, как бы символически это не звучало, а также "откровенным разговором" о существующих двусторонних проблемах, особенно о кибератаках, идущих, по данным разведки США, из России или ее союзников. Касательно реального изменения позиций сторон - я бы на это не рассчитывал", - прокомментировал РИА Новости предстоящий саммит специалист. Он отмечает, что, "к сожалению, по многим вопросам две страны занимают по-прежнему диаметрально противоположные позиции".По замечанию эксперта, сегодня трудно оценить, станет ли предстоящий в среду в Женеве саммит важным событием, которое войдет в историю, или будет просто очередной встречей в череде двусторонних переговоров президентов двух стран. "Два лидера могли бы обсудить множество важных и сложных двусторонних и многосторонних проблем: Иран, ситуацию в Сирии, Палестине, киберпреступления и атаки, шпионаж, Украину, изменение климата, нераспространение (ядерного оружия), Афганистан и многие-многие другие, но я не уверен, что будет время или желание с какой-либо из сторон реально взяться за какую-то серьезную тему", - отмечает эксперт.По его словам, "Путин - определенно не фанат администрации Байдена и знает президента за его долгую работу сенатором в различных ключевых комитетах и, конечно, в качестве вице-президента Обамы". "Трудно представить, что он (Путин) видит Байдена сильно иначе, чем он видел Обаму. И из предварительных сигналов и комментариев кажется, что Байден хочет занять более жесткую позицию и по некоторым вопросам пересмотреть последние четыре года американской политики в отношении России, которую многие американцы считают "агрессором" на мировой сцене", - говорит Кисленко.Он также указывает, что участники предстоящего саммита едут на него с заведомо неравнозначных позиций: если американский президент только вступил в должность и должен заявить о себе, то российский лидер не имеет такой потребности."Путин же, будучи уже устоявшимся лидером с довольно очевидной внешнеполитической программой, находится в совершенно другой позиции, но он, без сомнения, будет осторожен в том, чтобы не усугубить и без того напряженные отношения между двумя странами, но из двоих лидеров меньше внимания в связи с предстоящей встречей приковано к нему, (нежели к его оппоненту Байдену): отчасти потому, что его аудитория совсем иная, и потому, что его внешняя политика менее стеснена, чем внешняя политика Вашингтона", - считает канадский историк, автор многочисленных публикаций на тему международных отношений и национальной безопасности."Цинично, но я всегда вспоминаю о печально известной встрече Клинтон-Лавров в 2009 для "перезагрузки" и того, что из этого вышло", - резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20210614/summit-1736677536.html

https://ria.ru/20210614/vstrecha-1736910004.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире