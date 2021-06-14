https://ria.ru/20210614/rumyniya-1736920423.html

В Румынии при столкновении микроавтобуса и фуры погиб человек

В Румынии при столкновении микроавтобуса и фуры погиб человек - РИА Новости, 14.06.2021

В Румынии при столкновении микроавтобуса и фуры погиб человек

Пассажирский микроавтобус в ночь на понедельник врезался в припаркованную фуру недалеко от города Нэдлак в Румынии, один человек погиб, еще 16 пострадали,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T10:00

2021-06-14T10:00

2021-06-14T10:00

румыния

в мире

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КИШИНЕВ, 14 июн – РИА Новости. Пассажирский микроавтобус в ночь на понедельник врезался в припаркованную фуру недалеко от города Нэдлак в Румынии, один человек погиб, еще 16 пострадали, сообщила пресс-служба Инспектора по чрезвычайным ситуациям уезда Арад."Этим утром, в 3.40 (совпадает с мск) на автостраде А1 в направлении Нэдлака произошло ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил пассажиров, и фурой. На месте ДТП были обнаружены 17 пострадавших, из которых один погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, остальные получили различные травмы, которые не угрожают жизни", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Инспектората в Facebook.По данным спасателей, микроавтобус двигался в сторону границы с Венгрией и ночью врезался в припаркованную фуру. К шести утра все пострадавшие были доставлены в больницу.

https://ria.ru/20210611/dtp-1736665689.html

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румыния, в мире