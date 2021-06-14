https://ria.ru/20210614/rumyniya-1736920423.html
В Румынии при столкновении микроавтобуса и фуры погиб человек
В Румынии при столкновении микроавтобуса и фуры погиб человек - РИА Новости, 14.06.2021
В Румынии при столкновении микроавтобуса и фуры погиб человек
Пассажирский микроавтобус в ночь на понедельник врезался в припаркованную фуру недалеко от города Нэдлак в Румынии, один человек погиб, еще 16 пострадали,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T10:00
2021-06-14T10:00
2021-06-14T10:00
румыния
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155946/85/1559468578_0:49:1599:948_1920x0_80_0_0_dcb54578d4319422589cff44b11aa78a.jpg
КИШИНЕВ, 14 июн – РИА Новости. Пассажирский микроавтобус в ночь на понедельник врезался в припаркованную фуру недалеко от города Нэдлак в Румынии, один человек погиб, еще 16 пострадали, сообщила пресс-служба Инспектора по чрезвычайным ситуациям уезда Арад."Этим утром, в 3.40 (совпадает с мск) на автостраде А1 в направлении Нэдлака произошло ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил пассажиров, и фурой. На месте ДТП были обнаружены 17 пострадавших, из которых один погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, остальные получили различные травмы, которые не угрожают жизни", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Инспектората в Facebook.По данным спасателей, микроавтобус двигался в сторону границы с Венгрией и ночью врезался в припаркованную фуру. К шести утра все пострадавшие были доставлены в больницу.
https://ria.ru/20210611/dtp-1736665689.html
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155946/85/1559468578_0:0:1599:1200_1920x0_80_0_0_dc80847b3fac60883184f7f0b2c209e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, в мире
В Румынии при столкновении микроавтобуса и фуры погиб человек
В Румынии при столкновении пассажирского микроавтобуса и фуры погиб человек, еще 16 пострадали