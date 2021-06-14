https://ria.ru/20210614/rebenok-1736972636.html

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 24

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 24 - РИА Новости, 14.06.2021

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 24

Число пострадавших при крупном пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 24 человек, в том числе пострадал ребёнок, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:55

2021-06-14T17:55

2021-06-14T18:00

пожар на азс в новосибирске

новосибирск

происшествия

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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 14 июн - РИА Новости. Число пострадавших при крупном пожаре на АЗС в Новосибирске возросло до 24 человек, в том числе пострадал ребёнок, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Первый замглавы ГУМЧС по области Евгений Лебедев подтвердил информацию о 24 пострадавших, отметив, что семь из них находятся в тяжелом состоянии."Пострадали 24 человека, в том числе один ребенок, из них 19 человек (в том числе ребенок) госпитализированы в ожоговый центр ОКБ", - сказал представитель экстренных служб.Как рассказал Лебедев журналистам, из 24 пострадавших 12 находятся в состоянии средней степени тяжести, семь – в тяжелом состоянии. "Остальные отпущены на амбулаторное лечение", - отметил он.В понедельник в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом.Ранее областной минздрав информировал, что при пожаре пострадал 21 человек, погибших нет. Открытое горение ликвидировано на площади 1200 квадратных метров.

https://ria.ru/20210614/pozhar-1736972531.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия