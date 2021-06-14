https://ria.ru/20210614/rabota-1736902086.html

В России начинается четырехдневная рабочая неделя

В России начинается четырехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 14.06.2021

В России начинается четырехдневная рабочая неделя

Новая неделя началась в России с нерабочего понедельника, граждан ждут всего четыре рабочих дня. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T00:10

2021-06-14T00:10

2021-06-14T00:13

россия

день россии

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Новая неделя началась в России с нерабочего понедельника, граждан ждут всего четыре рабочих дня.Как поясняли ранее в Роструде, День России выпал в этом году на субботу, 12 июня, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно.При этом в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре.Ранее Минтруд опубликовал проект о переносе выходных в 2022 году. Так, согласно ему, майские выходные в 2022 году сделать раздельными: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.Таким образом, днями отдыха в 2022 году будут дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года; 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая; с 11 по 13 июня; с 4 по 6 ноября.

https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736869832.html

https://ria.ru/20210612/obschepit-1736771882.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день россии, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество