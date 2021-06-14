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Россия готова к переговорам по контролю над вооружениями, заявил Путин
Россия готова к переговорам по контролю над вооружениями, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Россия готова к переговорам по контролю над вооружениями, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что, если после встречи с президентом США Джо Байденом условия для переговоров по контролю над вооружениями будут... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T20:20
2021-06-14T20:20
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, если после встречи с президентом США Джо Байденом условия для переговоров по контролю над вооружениями будут созданы, Москва не откажется от обсуждения этой темы."Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого созданы ‒ пожалуйста, мы же не отказываемся, мы готовы к этой работе", - приводятся на сайте Кремля слова президента из интервью американскому телеканалу NBC.Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня в Женеве. Она станет первой с 2018 года, когда российский лидер Владимир Путин провел в Хельсинки переговоры с Дональдом Трампом, предшественником Джо Байдена на посту президента США.
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nbc, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, женева (город), сша, в мире
Россия готова к переговорам по контролю над вооружениями, заявил Путин
20:20 14.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин заявил, что Россия готова к переговорам по контролю над вооружениями при наличии условий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, если после встречи с президентом США Джо Байденом условия для переговоров по контролю над вооружениями будут созданы, Москва не откажется от обсуждения этой темы.
"Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого созданы ‒ пожалуйста, мы же не отказываемся, мы готовы к этой работе", - приводятся на сайте Кремля слова президента из интервью американскому телеканалу NBC.
Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня в Женеве. Она станет первой с 2018 года, когда российский лидер Владимир Путин провел в Хельсинки переговоры с Дональдом Трампом, предшественником Джо Байдена на посту президента США.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 18:14
Ключевые цитаты Путина из интервью перед саммитом с Байденом
 
NBCДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинМоскваЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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