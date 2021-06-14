https://ria.ru/20210614/putin-1736987567.html

Россия готова к переговорам по контролю над вооружениями, заявил Путин

Россия готова к переговорам по контролю над вооружениями, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021

Россия готова к переговорам по контролю над вооружениями, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что, если после встречи с президентом США Джо Байденом условия для переговоров по контролю над вооружениями будут... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T20:20

2021-06-14T20:20

2021-06-14T20:20

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, если после встречи с президентом США Джо Байденом условия для переговоров по контролю над вооружениями будут созданы, Москва не откажется от обсуждения этой темы."Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого созданы ‒ пожалуйста, мы же не отказываемся, мы готовы к этой работе", - приводятся на сайте Кремля слова президента из интервью американскому телеканалу NBC.Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня в Женеве. Она станет первой с 2018 года, когда российский лидер Владимир Путин провел в Хельсинки переговоры с Дональдом Трампом, предшественником Джо Байдена на посту президента США.

https://ria.ru/20210614/interview-1736972883.html

москва

женева (город)

сша

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nbc, дональд трамп, джо байден, владимир путин, москва, женева (город), сша, в мире