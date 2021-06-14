https://ria.ru/20210614/putin-1736984835.html
Путин назвал главную ценность в международных отношениях
Путин назвал главную ценность в международных отношениях - РИА Новости, 14.06.2021
Путин назвал главную ценность в международных отношениях
Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях США и РФ, заявил, что стабильность не достигается навязыванием одной точки зрения. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:52
2021-06-14T19:52
2021-06-14T19:52
россия
nbc
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736975096_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04cde7db2a2ec4fb2f4684179bf35f2f.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях США и РФ, заявил, что стабильность не достигается навязыванием одной точки зрения."Самая главная ценность в международных отношениях ‒ это стабильность и предсказуемость. Мы (российская сторона - ред.) со стороны, как я считаю, наших американских партнёров как раз этого и не видели в предыдущие годы ... Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, ‒ вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения, "правильной" точки зрения, все остальные – "неправильные". Так же стабильность не достигается", - приводятся на сайте Кремля слова президента из интервью американской телекомпании NBC.
https://radiosputnik.ria.ru/20210614/frg-1736983169.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736972128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c1c6b643a157326bf1e6eb3d2daf57a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, nbc, владимир путин, сша
Путин назвал главную ценность в международных отношениях
Путин: главная ценность в международных отношениях ‒ это стабильность и предсказуемость