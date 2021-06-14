https://ria.ru/20210614/putin-1736984835.html

Путин назвал главную ценность в международных отношениях

Путин назвал главную ценность в международных отношениях - РИА Новости, 14.06.2021

Путин назвал главную ценность в международных отношениях

Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях США и РФ, заявил, что стабильность не достигается навязыванием одной точки зрения. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T19:52

2021-06-14T19:52

2021-06-14T19:52

россия

nbc

владимир путин

сша

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об отношениях США и РФ, заявил, что стабильность не достигается навязыванием одной точки зрения."Самая главная ценность в международных отношениях ‒ это стабильность и предсказуемость. Мы (российская сторона - ред.) со стороны, как я считаю, наших американских партнёров как раз этого и не видели в предыдущие годы ... Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, ‒ вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения, "правильной" точки зрения, все остальные – "неправильные". Так же стабильность не достигается", - приводятся на сайте Кремля слова президента из интервью американской телекомпании NBC.

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/frg-1736983169.html

россия

сша

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россия, nbc, владимир путин, сша