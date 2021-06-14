https://ria.ru/20210614/putin-1736967568.html
Путин прокомментировал позицию Китая по сокращению вооружений
Путин прокомментировал позицию Китая по сокращению вооружений - РИА Новости, 14.06.2021
Путин прокомментировал позицию Китая по сокращению вооружений
Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил, что перекладывать на Россию ответственность за позицию Китая в переговорах по сокращению ядерных... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:11
2021-06-14T17:11
2021-06-14T17:11
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владимир путин
китай
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил, что перекладывать на Россию ответственность за позицию Китая в переговорах по сокращению ядерных наступательных вооружений "просто смешно"."Он (Китай - ред.) отказывается от переговоров по сокращению ядерных наступательных вооружений ... аргументы их простые и понятные: и по количеству боезарядов, и по количеству средств доставки Соединённые Штаты и Россия намного опережают Китай, и китайцы справедливо спрашивают: "А чего нам сокращать, если мы и так меньше, чем вы? У нас всего этого меньше. Или вы хотите заморозить наш уровень ядерного сдерживания? А почему мы должны замораживать? ..."Это спорные вопросы всё, требующие внимательного рассмотрения. Но перекладывать на нас ответственность за позицию Китая ‒ это просто смешно", - приводятся слова Путина в материалах из интервью, опубликованных на сайте Кремля.
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россия, владимир путин, китай
Путин прокомментировал позицию Китая по сокращению вооружений
Путин: делать Россию ответственной за позицию Китая по сокращению ядерных вооружений "смешно"