https://ria.ru/20210614/putin-1736958705.html

Путин не считает, что Китай представляет угрозу для России

Путин не считает, что Китай представляет угрозу для России - РИА Новости, 14.06.2021

Путин не считает, что Китай представляет угрозу для России

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не считает, что Китай представляет для страны угрозу, ведь КНР не объявляет РФ врагом, как это сделали США,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:15

2021-06-14T16:15

2021-06-14T16:44

россия

владимир путин

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не считает, что Китай представляет для страны угрозу, ведь КНР не объявляет РФ врагом, как это сделали США, соответствующее заявление президент сделал во время интервью с американской телекомпанией NBC, материалы опубликованы на сайте Кремля."У нас с Китаем за последние годы, за последние десятилетия сложились отношения стратегического партнёрства, которых в истории наших государств мы ранее не достигали. Большой уровень доверительности и сотрудничества, причём по всем направлениям: в политике, в экономике, в сфере технологий, в военно-техническом сотрудничестве. Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединённых Штатах", - приводятся слова президента на сайте.Путин подчеркнул, что развитие Китая очевидно, однако Россию это не настораживает.

https://ria.ru/20210614/kosmos-1736961706.html

россия

китай

сша

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россия, владимир путин, китай, сша, в мире