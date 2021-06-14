https://ria.ru/20210614/putin-1736945793.html

Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере

Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере - РИА Новости, 14.06.2021

Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере

Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что не боится кибердеятельности разведки США, но имеет ее в виду. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:40

2021-06-14T14:40

2021-06-14T14:42

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владимир путин

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что не боится кибердеятельности разведки США, но имеет ее в виду.Путину был задан вопрос: "Не боитесь ли вы того, что американская разведка глубоко проникла в российские сети и может нанести вам большой ущерб?""Я не боюсь, но имею в виду, что это возможно", - сказал Путин, слова которого приводятся в обратном переводе с английского на русский.

https://ria.ru/20210614/putin-1736943207.html

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россия, владимир путин, сша, в мире