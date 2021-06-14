https://ria.ru/20210614/putin-1736945793.html
Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере
Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере - РИА Новости, 14.06.2021
Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере
Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что не боится кибердеятельности разведки США, но имеет ее в виду. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:40
2021-06-14T14:40
2021-06-14T14:42
россия
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735264426_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_b2879535b7fbe316172b275e701a44cc.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что не боится кибердеятельности разведки США, но имеет ее в виду.Путину был задан вопрос: "Не боитесь ли вы того, что американская разведка глубоко проникла в российские сети и может нанести вам большой ущерб?""Я не боюсь, но имею в виду, что это возможно", - сказал Путин, слова которого приводятся в обратном переводе с английского на русский.
https://ria.ru/20210614/putin-1736943207.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735264426_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_b71fe846fb854df47997b1040cef3dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сша, в мире
Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере
14:40 14.06.2021 (обновлено: 14:42 14.06.2021)
Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере, но имеет ее в виду