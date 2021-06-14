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Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере
Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере - РИА Новости, 14.06.2021
Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере
Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что не боится кибердеятельности разведки США, но имеет ее в виду. РИА Новости, 14.06.2021
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сша
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что не боится кибердеятельности разведки США, но имеет ее в виду.Путину был задан вопрос: "Не боитесь ли вы того, что американская разведка глубоко проникла в российские сети и может нанести вам большой ущерб?""Я не боюсь, но имею в виду, что это возможно", - сказал Путин, слова которого приводятся в обратном переводе с английского на русский.
https://ria.ru/20210614/putin-1736943207.html
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россия, владимир путин, сша, в мире
Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере
14:40 14.06.2021 (обновлено: 14:42 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин заявил, что не боится работы разведки США в киберсфере, но имеет ее в виду

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что не боится кибердеятельности разведки США, но имеет ее в виду.
Путину был задан вопрос: "Не боитесь ли вы того, что американская разведка глубоко проникла в российские сети и может нанести вам большой ущерб?"
"Я не боюсь, но имею в виду, что это возможно", - сказал Путин, слова которого приводятся в обратном переводе с английского на русский.
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