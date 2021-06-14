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Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США
Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 14.06.2021
Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США
Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что может рассмотреть обмен заключенными между РФ и США. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:18
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что может рассмотреть обмен заключенными между РФ и США.На вопрос, готов ли он рассмотреть подобный обмен, Путин ответил: "Да, конечно".На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: "Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы".В интервью телеканалу Путин назвал Рида "возмутителем спокойствия" и "пьяницей", который "напился в стельку и начал драку".Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и США было бы неплохо обсудить возможность заключения соглашения о выдаче заключённых."У нас лётчик (Константин) Ярошенко сидит у вас уже сколько, 15 или чуть ли не 20 лет уже. Там тоже вроде чисто уголовные дела. Надо поговорить. Но не разговариваем же на эту тему. Может, представится возможность. Если американская сторона готова пообсуждать эту тему, мы готовы, пожалуйста ... Ещё лучше было бы обсудить возможность заключения соглашения о выдаче лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Это обычная мировая практика, у нас с некоторыми странами есть такие соглашения. Мы и со Штатами готовы это обсудить", - сказал он.Цитаты Путина приводятся в обратном переводе с английского языка.Рид был осужден в России на 9 лет колонии за драку с полицейскими. Уилан был осужден российским судом на 16 лет колонии по делу о шпионаже, фабула дела публично не раскрывалась.
https://ria.ru/20210614/stabilnost-1736944414.html
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тревор рид, пол уилан, nbc, россия, владимир путин, сша
Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США
14:18 14.06.2021 (обновлено: 19:12 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин в интервью NBC заявил, что не исключает обмена заключенными между Россией и США

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что может рассмотреть обмен заключенными между РФ и США.
На вопрос, готов ли он рассмотреть подобный обмен, Путин ответил: "Да, конечно".
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На вопрос, не желает ли Россия освободить заключенных в РФ американцев Тревора Рида и Пола Уилана, Путин ответил: "Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы".
В интервью телеканалу Путин назвал Рида "возмутителем спокойствия" и "пьяницей", который "напился в стельку и начал драку".
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и США было бы неплохо обсудить возможность заключения соглашения о выдаче заключённых.
"У нас лётчик (Константин) Ярошенко сидит у вас уже сколько, 15 или чуть ли не 20 лет уже. Там тоже вроде чисто уголовные дела. Надо поговорить. Но не разговариваем же на эту тему. Может, представится возможность. Если американская сторона готова пообсуждать эту тему, мы готовы, пожалуйста ... Ещё лучше было бы обсудить возможность заключения соглашения о выдаче лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Это обычная мировая практика, у нас с некоторыми странами есть такие соглашения. Мы и со Штатами готовы это обсудить", - сказал он.
Цитаты Путина приводятся в обратном переводе с английского языка.
Рид был осужден в России на 9 лет колонии за драку с полицейскими. Уилан был осужден российским судом на 16 лет колонии по делу о шпионаже, фабула дела публично не раскрывалась.
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Тревор РидПол УиланNBCРоссияВладимир ПутинСША
 
 
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