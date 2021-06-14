https://ria.ru/20210614/putin-1736942694.html

Путин ответил на обвинения в том, Россия стоит за кибератаками в США

Путин ответил на обвинения в том, Россия стоит за кибератаками в США - РИА Новости, 14.06.2021

Путин ответил на обвинения в том, Россия стоит за кибератаками в США

Владимир Путин в интервью NBC назвал "фарсом" обвинения в том, что российские хакеры или сама Россия стоят за кибератаками в США. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:11

2021-06-14T14:11

2021-06-14T23:28

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Владимир Путин в интервью NBC назвал "фарсом" обвинения в том, что российские хакеры или сама Россия стоят за кибератаками в США.Как заметил президент, то, чего боятся в Америке, может быть опасно и для России. По его словам, НАТО считает киберпространство территорией борьбы."Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить", — отметил глава государства.Путин не исключил, что американская разведка проникла в российские информационные сети, но подчеркнул, что не боится этого.При этом российский президент заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с киберпреступностью.Владимир Путин выразил надежду, что спецслужбы США убедятся в том, что Россия не имеет отношения к кибератакам, сообщается на сайте Кремля."Насколько мне известно, акционеры этой компании приняли решение даже заплатить выкуп. Они откупились от кибербандитов. Но если вы перечислили целый набор уважаемых специальных служб США, они мощные, глобальные, они могут найти тех, кому заплачен выкуп в конце концов или нет? Надеюсь, они убедятся в том, что Россия не имеет к этому отношения", — приводится на сайте выдержка из интервью американской телекомпании NBC, где президент прокомментировал атаку на трубопроводную систему США.В России не раз отвергали обвинения западных политиков, заявляющих о вмешательстве Москвы в выборы в третьих странах.Весной британские и американские власти заявили о причастности Службы внешней разведки России к кибератакам против SolarWinds. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманны, а также отметило, что дискуссия о высказываниях Белого дома не входит в задачи разведки.

https://ria.ru/20210614/kiberataka-1736942786.html

https://ria.ru/20210614/kiberataki-1736909686.html

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россия, владимир путин, сша, в мире