Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/putin-1736942694.html
Путин ответил на обвинения в том, Россия стоит за кибератаками в США
Путин ответил на обвинения в том, Россия стоит за кибератаками в США - РИА Новости, 14.06.2021
Путин ответил на обвинения в том, Россия стоит за кибератаками в США
Владимир Путин в интервью NBC назвал "фарсом" обвинения в том, что российские хакеры или сама Россия стоят за кибератаками в США. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:11
2021-06-14T23:28
россия
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:124:2965:1792_1920x0_80_0_0_d60ad01a59dbdd21136f64257d1d5a57.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Владимир Путин в интервью NBC назвал "фарсом" обвинения в том, что российские хакеры или сама Россия стоят за кибератаками в США.Как заметил президент, то, чего боятся в Америке, может быть опасно и для России. По его словам, НАТО считает киберпространство территорией борьбы."Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить", — отметил глава государства.Путин не исключил, что американская разведка проникла в российские информационные сети, но подчеркнул, что не боится этого.При этом российский президент заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с киберпреступностью.Владимир Путин выразил надежду, что спецслужбы США убедятся в том, что Россия не имеет отношения к кибератакам, сообщается на сайте Кремля."Насколько мне известно, акционеры этой компании приняли решение даже заплатить выкуп. Они откупились от кибербандитов. Но если вы перечислили целый набор уважаемых специальных служб США, они мощные, глобальные, они могут найти тех, кому заплачен выкуп в конце концов или нет? Надеюсь, они убедятся в том, что Россия не имеет к этому отношения", — приводится на сайте выдержка из интервью американской телекомпании NBC, где президент прокомментировал атаку на трубопроводную систему США.В России не раз отвергали обвинения западных политиков, заявляющих о вмешательстве Москвы в выборы в третьих странах.Весной британские и американские власти заявили о причастности Службы внешней разведки России к кибератакам против SolarWinds. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманны, а также отметило, что дискуссия о высказываниях Белого дома не входит в задачи разведки.
https://ria.ru/20210614/kiberataka-1736942786.html
https://ria.ru/20210614/kiberataki-1736909686.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc2641b6b3ed79882844b905acc1c0d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, сша, в мире
Путин ответил на обвинения в том, Россия стоит за кибератаками в США
14:11 14.06.2021 (обновлено: 23:28 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк

Путин назвал обвинения в том, что Россия стоит за кибератаками в США, фарсом

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Владимир Путин в интервью NBC назвал "фарсом" обвинения в том, что российские хакеры или сама Россия стоят за кибератаками в США.
"Нас обвиняли во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и так далее и так далее. И ни разу, ни разу, ни разу они не потрудились предоставить какие-либо свидетельства или доказательства. Просто необоснованные обвинения", — добавил он.
Как заметил президент, то, чего боятся в Америке, может быть опасно и для России. По его словам, НАТО считает киберпространство территорией борьбы.
"Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить", — отметил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Дополняется
Россия не получила свидетельств по обвинениям в кибератаках, заявил Путин
Путин не исключил, что американская разведка проникла в российские информационные сети, но подчеркнул, что не боится этого.
При этом российский президент заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с киберпреступностью.
Владимир Путин выразил надежду, что спецслужбы США убедятся в том, что Россия не имеет отношения к кибератакам, сообщается на сайте Кремля.
"Насколько мне известно, акционеры этой компании приняли решение даже заплатить выкуп. Они откупились от кибербандитов. Но если вы перечислили целый набор уважаемых специальных служб США, они мощные, глобальные, они могут найти тех, кому заплачен выкуп в конце концов или нет? Надеюсь, они убедятся в том, что Россия не имеет к этому отношения", — приводится на сайте выдержка из интервью американской телекомпании NBC, где президент прокомментировал атаку на трубопроводную систему США.
В России не раз отвергали обвинения западных политиков, заявляющих о вмешательстве Москвы в выборы в третьих странах.
Весной британские и американские власти заявили о причастности Службы внешней разведки России к кибератакам против SolarWinds. Пресс-бюро СВР назвало эти обвинения "бредом" и "словоблудием" и заявило, что они надуманны, а также отметило, что дискуссия о высказываниях Белого дома не входит в задачи разведки.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 02:46
Салливан рассказал, как США могут ответить на масштабные кибератаки
 
РоссияВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов
09:14Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица
09:11Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
09:08В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:06Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
09:06В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
Лента новостейМолния