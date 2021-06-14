https://ria.ru/20210614/pushkov-1736904900.html

"Нет заблуждений": Пушков оценил слова Байдена про Путина

"Нет заблуждений": Пушков оценил слова Байдена про Путина - РИА Новости, 14.06.2021

"Нет заблуждений": Пушков оценил слова Байдена про Путина

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T00:57

2021-06-14T00:57

2021-06-14T00:57

россия

алексей пушков

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.Ранее Байден, отвечая на вопрос журналистов, почему президент России не меняет позицию из-за давления Вашингтона, заявил: "Он Владимир Путин". При этом он отказался от дальнейших комментариев, объяснив это тем, что ему предстоит личная встреча с российским коллегой."Интересный ответ. Он говорит о том, что у Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него за столом переговоров на вилле "Ла Гранж" в Женеве. И к переговорам он готовится очень серьезно, намереваясь говорить на них не только от имени США, но и всего западного альянса", - написал Пушков в своем Telegram.Путин и Байден впервые встретятся в статусе президентов России и США 16 июня в Женеве. Саммит будет включать рабочую сессию и еще одну встречу в менее крупном формате. По словам Путина, обоим лидерам необходимо восстановить личные контакты, наладить прямой диалог и создать реально функционирующие механизмы взаимодействия.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736868496.html

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сша

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россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире