https://ria.ru/20210614/protasevich-1736987994.html

Протасевич назвал Тихановскую "святой невинностью"

Протасевич назвал Тихановскую "святой невинностью" - РИА Новости, 14.06.2021

Протасевич назвал Тихановскую "святой невинностью"

Арестованный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич заявил, что не может сказать ничего... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T20:25

2021-06-14T20:25

2021-06-14T20:37

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

светлана тихановская

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мид белоруссии

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Арестованный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич заявил, что не может сказать ничего плохого о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской, и назвал ее "святой невинностью"."На самом деле Светлана Тихановская – тот человек, о котором я практически не могу сказать ничего плохого. Я бы описал ее словосочетанием "святая невинность" в отличие от всего того круга людей (которые ее окружают - ред.), - это профессиональные политики, люди, которые живут этим, зарабатывают", - сказал Протасевич журналистам после брифинга, организованного МИД Белоруссии.Он отметил, что "Светлана, действительно, очень сильно изменилась, подросла во многих аспектах – в плане речи, выступлений и так далее". "Если мы будем говорить про те же речи и многочисленные визиты (в зарубежные страны и переговоры с политиками – ред.)… Я снимал один из таких визитов. …Это короткие визиты вежливости, которые длятся иногда несколько минут, а тиражируются как какая-то серьезная встреча. Многие визиты – просто визиты вежливости, там не идет серьезных обсуждений, просто обмен любезностями", - заявил Протасевич.По его словам, люди вокруг Тихановской – "опытные политики, естественно, они задают во многом вектор, направление, они диктуют заявления". "Могу привести пример, когда я снимал в Афинах (визит Тихановской – ред.), был момент, когда Вячорка (советник Тихановской – ред.) подошел к Светлане с текстом на экране мобильного телефона, показал и сказал зачитать перед камерой. Она спросила: "Что, зачем?" -"Зачитай, все". И потом это видео появилось", - добавил Протасевич.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.

https://ria.ru/20210614/kgb-1736974121.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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