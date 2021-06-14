Протасевич назвал Тихановскую "святой невинностью"
20:25 14.06.2021 (обновлено: 20:37 14.06.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Протасевич заявил, что не может сказать ничего плохого о Тихановской
МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Арестованный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским, Роман Протасевич заявил, что не может сказать ничего плохого о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской, и назвал ее "святой невинностью".
"На самом деле Светлана Тихановская – тот человек, о котором я практически не могу сказать ничего плохого. Я бы описал ее словосочетанием "святая невинность" в отличие от всего того круга людей (которые ее окружают - ред.), - это профессиональные политики, люди, которые живут этим, зарабатывают", - сказал Протасевич журналистам после брифинга, организованного МИД Белоруссии.
Он отметил, что "Светлана, действительно, очень сильно изменилась, подросла во многих аспектах – в плане речи, выступлений и так далее". "Если мы будем говорить про те же речи и многочисленные визиты (в зарубежные страны и переговоры с политиками – ред.)… Я снимал один из таких визитов. …Это короткие визиты вежливости, которые длятся иногда несколько минут, а тиражируются как какая-то серьезная встреча. Многие визиты – просто визиты вежливости, там не идет серьезных обсуждений, просто обмен любезностями", - заявил Протасевич.
По его словам, люди вокруг Тихановской – "опытные политики, естественно, они задают во многом вектор, направление, они диктуют заявления". "Могу привести пример, когда я снимал в Афинах (визит Тихановской – ред.), был момент, когда Вячорка (советник Тихановской – ред.) подошел к Светлане с текстом на экране мобильного телефона, показал и сказал зачитать перед камерой. Она спросила: "Что, зачем?" -"Зачитай, все". И потом это видео появилось", - добавил Протасевич.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи.