https://ria.ru/20210614/protasevich-1736970241.html

Протасевич заявил, что намерен и дальше сотрудничать со следствием

Протасевич заявил, что намерен и дальше сотрудничать со следствием - РИА Новости, 14.06.2021

Протасевич заявил, что намерен и дальше сотрудничать со следствием

Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что сотрудничает с белорусским... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:33

2021-06-14T17:33

2021-06-14T17:33

софия сапега

роман протасевич

россия

ryanair

белоруссия

вильнюс

в мире

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что сотрудничает с белорусским следствием и намерен делать это и дальше."Меня никто и никогда не принуждал к полному сотрудничеству со следствием, это исключительно мой выбор и исключительно мое решение", - сказал Протасевич на пресс-конференции в Минске, организованной белорусским МИД по ситуации с Ryanair."Эти мои действия, я имею в виду сотрудничество со следствием, связаны с тем, что я понимаю, какой урон нанес государству и стране, и сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию", - заявил Протасевич. "Я помогаю следствию, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше", - добавил он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736966375.html

россия

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, роман протасевич, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире