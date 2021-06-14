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Протасевич заявил, что намерен и дальше сотрудничать со следствием
Протасевич заявил, что намерен и дальше сотрудничать со следствием - РИА Новости, 14.06.2021
Протасевич заявил, что намерен и дальше сотрудничать со следствием
Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что сотрудничает с белорусским... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:33
2021-06-14T17:33
софия сапега
роман протасевич
россия
ryanair
белоруссия
вильнюс
в мире
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что сотрудничает с белорусским следствием и намерен делать это и дальше."Меня никто и никогда не принуждал к полному сотрудничеству со следствием, это исключительно мой выбор и исключительно мое решение", - сказал Протасевич на пресс-конференции в Минске, организованной белорусским МИД по ситуации с Ryanair."Эти мои действия, я имею в виду сотрудничество со следствием, связаны с тем, что я понимаю, какой урон нанес государству и стране, и сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию", - заявил Протасевич. "Я помогаю следствию, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше", - добавил он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
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софия сапега, роман протасевич, россия, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире
Протасевич заявил, что намерен и дальше сотрудничать со следствием
17:33 14.06.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКомандующий ВВС и ПВО Белоруссии Игорь Голуб и задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимают участие в пресс-конференции в Минске по ситуации с бортом Ryanair
Командующий ВВС и ПВО Белоруссии Игорь Голуб и задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимают участие в пресс-конференции в Минске по ситуации с бортом Ryanair - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Протасевич заявил, что намерен и дальше сотрудничать со следствием Белоруссии

Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что сотрудничает с белорусским следствием и намерен делать это и дальше.
"Меня никто и никогда не принуждал к полному сотрудничеству со следствием, это исключительно мой выбор и исключительно мое решение", - сказал Протасевич на пресс-конференции в Минске, организованной белорусским МИД по ситуации с Ryanair.
"Эти мои действия, я имею в виду сотрудничество со следствием, связаны с тем, что я понимаю, какой урон нанес государству и стране, и сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию", - заявил Протасевич. "Я помогаю следствию, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше", - добавил он.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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