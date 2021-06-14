https://ria.ru/20210614/protasevich-1736963294.html

Протасевич посмеялся над сообщениями о том, что его избивал Лукашенко

Протасевич посмеялся над сообщениями о том, что его избивал Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2021

Протасевич посмеялся над сообщениями о том, что его избивал Лукашенко

Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске призвал не относиться серьезно к сообщениям, что его... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:43

2021-06-14T16:43

2021-06-14T22:41

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

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александр лукашенко

белоруссия

вильнюс

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МИНСК, 14 июн — РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске призвал не относиться серьезно к сообщениям, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко."Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно", — ответил он на вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация, которую публиковали в Telegram-каналах.Протасевич добавил, что не изменил политических взглядов."Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента", — признался журналист.По его словам, власти никогда не принуждали его к полному сотрудничеству со следствием.Журналиста сняли с рейса ирландской компании Ryanair Афины — Вильнюс после того, как лайнер совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, он фигурирует в списке лиц, которых КГБ считает причастными к терроризму.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736956664.html

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736960523.html

россия

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, в мире