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https://ria.ru/20210614/protasevich-1736963294.html
Протасевич посмеялся над сообщениями о том, что его избивал Лукашенко
Протасевич посмеялся над сообщениями о том, что его избивал Лукашенко - РИА Новости, 14.06.2021
Протасевич посмеялся над сообщениями о том, что его избивал Лукашенко
Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске призвал не относиться серьезно к сообщениям, что его... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:43
2021-06-14T22:41
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
александр лукашенко
белоруссия
вильнюс
в мире
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МИНСК, 14 июн — РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске призвал не относиться серьезно к сообщениям, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко."Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно", — ответил он на вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация, которую публиковали в Telegram-каналах.Протасевич добавил, что не изменил политических взглядов."Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента", — признался журналист.По его словам, власти никогда не принуждали его к полному сотрудничеству со следствием.Журналиста сняли с рейса ирландской компании Ryanair Афины — Вильнюс после того, как лайнер совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, он фигурирует в списке лиц, которых КГБ считает причастными к терроризму.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
https://ria.ru/20210614/protasevich-1736956664.html
https://ria.ru/20210614/protasevich-1736960523.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, в мире
Протасевич посмеялся над сообщениями о том, что его избивал Лукашенко
16:43 14.06.2021 (обновлено: 22:41 14.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Протасевич назвал сообщения о том, что его избивал лично Лукашенко, шуткой

Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июн — РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске призвал не относиться серьезно к сообщениям, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко.
"Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно", — ответил он на вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация, которую публиковали в Telegram-каналах.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 16:02
Протасевич заявил, что у него нет жалоб на здоровье
Протасевич добавил, что не изменил политических взглядов.
"Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента", — признался журналист.
По его словам, власти никогда не принуждали его к полному сотрудничеству со следствием.
"Эти мои действия, я имею в виду сотрудничество со следствием, связаны с тем, что я понимаю, какой урон нанес государству и стране, и сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию", — пояснил Протасевич.
Журналиста сняли с рейса ирландской компании Ryanair Афины — Вильнюс после того, как лайнер совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.
Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, он фигурирует в списке лиц, которых КГБ считает причастными к терроризму.
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 16:26
Протасевич заявил, что не торговался со следствием в Белоруссии
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairАлександр ЛукашенкоБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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