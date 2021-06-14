Протасевич посмеялся над сообщениями о том, что его избивал Лукашенко
16:43 14.06.2021 (обновлено: 22:41 14.06.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Протасевич назвал сообщения о том, что его избивал лично Лукашенко, шуткой
МИНСК, 14 июн — РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске призвал не относиться серьезно к сообщениям, что его якобы избивал лично президент Александр Лукашенко.
"Вы начали разговор с шутки, тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно", — ответил он на вопрос журналиста, соответствует ли действительности информация, которую публиковали в Telegram-каналах.
Протасевич добавил, что не изменил политических взглядов.
"Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента", — признался журналист.
По его словам, власти никогда не принуждали его к полному сотрудничеству со следствием.
"Эти мои действия, я имею в виду сотрудничество со следствием, связаны с тем, что я понимаю, какой урон нанес государству и стране, и сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию", — пояснил Протасевич.
Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, он фигурирует в списке лиц, которых КГБ считает причастными к терроризму.
Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.