https://ria.ru/20210614/protasevich-1736960523.html

Протасевич заявил, что не торговался со следствием в Белоруссии

Протасевич заявил, что не торговался со следствием в Белоруссии - РИА Новости, 14.06.2021

Протасевич заявил, что не торговался со следствием в Белоруссии

Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что торга со следствием в республике у... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:26

2021-06-14T16:26

2021-06-14T16:27

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

белоруссия

вильнюс

в мире

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что торга со следствием в республике у него не было, его не принуждали к сотрудничеству."Никакого торга со следствием у меня не было, любое участие в мероприятиях добровольное", - сказал он на пресс-конференции в Минске, организованной белорусским МИД по ситуации с Ryanair.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму.Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736953759.html

белоруссия

вильнюс

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, белоруссия, вильнюс, в мире