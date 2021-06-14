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https://ria.ru/20210614/protasevich-1736956664.html
Протасевич заявил, что у него нет жалоб на здоровье
Протасевич заявил, что у него нет жалоб на здоровье - РИА Новости, 14.06.2021
Протасевич заявил, что у него нет жалоб на здоровье
Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что у него нет жалоб на здоровье, в... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:02
2021-06-14T16:56
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
совет ес
евросоюз
минск
белоруссия
вильнюс
роман протасевич
в мире
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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что у него нет жалоб на здоровье, в СИЗО его никто не бил."Я хочу сказать, что я прекрасно себя чувствую, у меня отличное настроение, у меня нет никаких жалоб. Если кто-либо в этом сомневается, я буду готов, с разрешения следствия, пройти любую независимую медицинскую экспертизу", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Минске, организованной белорусским МИД для обсуждения ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair."Никто меня не бил, пальцем не трогал", - добавил Протасевич.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210614/protasevich-1736963294.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, совет ес, евросоюз, минск, белоруссия, вильнюс, роман протасевич, в мире
Протасевич заявил, что у него нет жалоб на здоровье
16:02 14.06.2021 (обновлено: 16:56 14.06.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Роман Протасевич заявил, что у него нет жалоб на здоровье, его никто не бил

Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что у него нет жалоб на здоровье, в СИЗО его никто не бил.
"Я хочу сказать, что я прекрасно себя чувствую, у меня отличное настроение, у меня нет никаких жалоб. Если кто-либо в этом сомневается, я буду готов, с разрешения следствия, пройти любую независимую медицинскую экспертизу", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Минске, организованной белорусским МИД для обсуждения ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 16:43
Протасевич посмеялся над сообщениями о том, что его избивал Лукашенко
"Никто меня не бил, пальцем не трогал", - добавил Протасевич.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Задержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 00:33
Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairСовет ЕСЕвросоюзМинскБелоруссияВильнюсРоман ПротасевичВ мире
 
 
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