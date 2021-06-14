https://ria.ru/20210614/protasevich-1736953759.html

Путин заявил, что не знал заранее об аресте Протасевича в Белоруссии

Путин заявил, что не знал заранее об аресте Протасевича в Белоруссии - РИА Новости, 14.06.2021

Путин заявил, что не знал заранее об аресте Протасевича в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что ничего не знал заранее об аресте в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta, признанного белорусскими властями... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:43

2021-06-14T15:43

2021-06-14T15:43

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

nbc

министерство финансов сша

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

вильнюс

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ничего не знал заранее об аресте в Белоруссии основателя Telegram-канала Nexta, признанного белорусскими властями экстремистским, Романа Протасевича, сообщает телеканал NBC со ссылкой на интервью Путина."Относительно Белоруссии Путин настаивал, что не знал заранее о том, что испытывающий проблемы президент страны Александр Лукашенко должен был арестовать оппозиционного журналиста, используя уловку, чтобы заставить самолет с ним сделать экстренную посадку в столице Минске", - сообщает телеканал, не приводя цитат.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что четвертый пакет персональных санкций по Белоруссии практически готов, он может быть утвержден до заседания Совета МИД ЕС 21 июня.США поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Белоруссии с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Впоследствии решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Белоруссии с Западом, в том числе ввиду роли Минска в урегулировании конфликта в Донбассе.Однако после прошедших в августе 2020 года президентских выборов отношения Минска и Запада резко ухудшились. Вашингтон предупреждал, что так называемая лицензия на сделки с 9 белорусскими компаниями истекает 26 апреля и не будет продлеваться далее в связи с ухудшением ситуации в Белоруссии. Минфин США объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое для сворачивания взаимодействие с находящимися под санкциями предприятиями время, будет действовать до 3 июня.

https://ria.ru/20210604/putin-1735685764.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735700199.html

белоруссия

вильнюс

сша

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, nbc, министерство финансов сша, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, вильнюс, сша, в мире