https://ria.ru/20210614/propavshiy-1736911802.html

На горе Фалаза в Приморье нашли пропавшего подростка

На горе Фалаза в Приморье нашли пропавшего подростка - РИА Новости, 14.06.2021

На горе Фалаза в Приморье нашли пропавшего подростка

Спасатели нашли подростка, отставшего от детской туристической группы и пропавшего в районе горы Фалаза в Приморье, ребенок находится в удовлетворительном... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T04:30

2021-06-14T04:30

2021-06-14T04:30

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн - РИА Новости. Спасатели нашли подростка, отставшего от детской туристической группы и пропавшего в районе горы Фалаза в Приморье, ребенок находится в удовлетворительном состоянии, сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о том, что 13-летний подросток отстал от детской тургруппы в районе горы Фалаза в Приморье, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю в субботу, 13 июня в 20.30 (13.30 мск). Спасателям сообщили, что всего в группе 50 детей и 6 взрослых.Гора Фалаза, расположенная в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка, считается одной из красивейших вершин региона. Высота - 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый "тысячник" Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.

https://ria.ru/20210613/primore-1736852035.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия