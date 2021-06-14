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На горе Фалаза в Приморье нашли пропавшего подростка
На горе Фалаза в Приморье нашли пропавшего подростка - РИА Новости, 14.06.2021
На горе Фалаза в Приморье нашли пропавшего подростка
Спасатели нашли подростка, отставшего от детской туристической группы и пропавшего в районе горы Фалаза в Приморье, ребенок находится в удовлетворительном... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T04:30
2021-06-14T04:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн - РИА Новости. Спасатели нашли подростка, отставшего от детской туристической группы и пропавшего в районе горы Фалаза в Приморье, ребенок находится в удовлетворительном состоянии, сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о том, что 13-летний подросток отстал от детской тургруппы в районе горы Фалаза в Приморье, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю в субботу, 13 июня в 20.30 (13.30 мск). Спасателям сообщили, что всего в группе 50 детей и 6 взрослых.Гора Фалаза, расположенная в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка, считается одной из красивейших вершин региона. Высота - 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый "тысячник" Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия
На горе Фалаза в Приморье нашли пропавшего подростка
04:30 14.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Приморье нашли пропавшего в районе горы Фалаза подростка, отставшего от туристической группы

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 июн - РИА Новости. Спасатели нашли подростка, отставшего от детской туристической группы и пропавшего в районе горы Фалаза в Приморье, ребенок находится в удовлетворительном состоянии, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о том, что 13-летний подросток отстал от детской тургруппы в районе горы Фалаза в Приморье, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю в субботу, 13 июня в 20.30 (13.30 мск). Спасателям сообщили, что всего в группе 50 детей и 6 взрослых.
"На поиски выдвинулись спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО ПСО в составе четырех человек и Приморская краевая поисково-спасательная служба - четыре человека. Организовав поиск с вечера, 14 июня в 4.40 утра (21.40 мск субботы) спасателям удалось обнаружить пропавшего ребёнка. Состояние спасенного удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Гора Фалаза, расположенная в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка, считается одной из красивейших вершин региона. Высота - 1279 метров, набор высоты составляет 1100 метров. Это первый "тысячник" Приморья, который стремятся покорить начинающие спортсмены и любители. Здесь проложено множество маршрутов различной сложности.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский крайПроисшествия
 
 
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