Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35 человек

Число пострадавших при взрывах и пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35
Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.
Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.
На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.
На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.
Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.
Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.
Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.
Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.
В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.
В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.
Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.
Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.
Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.
Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.
Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.
На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.
Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.
Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.
В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.
Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.
Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.