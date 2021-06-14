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Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35 человек

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35 человек - РИА Новости, 15.06.2021

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35 человек

В Новосибирске 35 человек, в том числе один ребенок, пострадали при пожаре на автозаправке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-14T22:19

2021-06-14T22:19

2021-06-15T01:03

пожар на азс в новосибирске

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Новосибирске 35 человек, в том числе один ребенок, пострадали при пожаре на автозаправке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Собеседник агентства уточнил, что 20 человек госпитализировали, из них десять находятся в тяжелом состоянии, десять, в том числе ребенок и двое пожарных, — в состоянии средней тяжести. Пятнадцать человек лечатся амбулаторно. ЧП произошло на Гусинобродском шоссе, 60. Причиной стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа. Во время пожара взорвались резервуары с топливом. В 21:48 мск возгорание полностью потушили.

новосибирск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия