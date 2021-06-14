Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/postradavshie-1736998042.html
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35 человек
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35 человек - РИА Новости, 15.06.2021
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35 человек
В Новосибирске 35 человек, в том числе один ребенок, пострадали при пожаре на автозаправке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-14T22:19
2021-06-15T01:03
пожар на азс в новосибирске
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736963179_70:472:2872:2048_1920x0_80_0_0_d05f5d482fa2cf979a8a7d5669c5bdc4.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Новосибирске 35 человек, в том числе один ребенок, пострадали при пожаре на автозаправке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Собеседник агентства уточнил, что 20 человек госпитализировали, из них десять находятся в тяжелом состоянии, десять, в том числе ребенок и двое пожарных, — в состоянии средней тяжести. Пятнадцать человек лечатся амбулаторно. ЧП произошло на Гусинобродском шоссе, 60. Причиной стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа. Во время пожара взорвались резервуары с топливом. В 21:48 мск возгорание полностью потушили.
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736963179_121:516:2164:2048_1920x0_80_0_0_2ae6d126a33d840b53b072426b958ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35 человек
22:19 14.06.2021 (обновлено: 01:03 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтозаправка горит в Новосибирске
Автозаправка горит в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Число пострадавших при взрывах и пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Новосибирске 35 человек, в том числе один ребенок, пострадали при пожаре на автозаправке, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Собеседник агентства уточнил, что 20 человек госпитализировали, из них десять находятся в тяжелом состоянии, десять, в том числе ребенок и двое пожарных, — в состоянии средней тяжести. Пятнадцать человек лечатся амбулаторно.
ЧП произошло на Гусинобродском шоссе, 60. Причиной стало то, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе сжиженного газа.
Во время пожара взорвались резервуары с топливом.
В 21:48 мск возгорание полностью потушили.
Пожар на АЗС в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.

Горящая автозаправка в Новосибирске
1 из 8

Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.

На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.

Горящая автозаправка в Новосибирске
2 из 8

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.

На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пожар длился около трех часов.

Горящая автозаправка в Новосибирске
3 из 8

Пожар длился около трех часов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.

Сотрудник полиции у горящей автозаправки в Новосибирске
4 из 8

Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.

Горящая автозаправка в Новосибирске
5 из 8

Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.

Автозаправка горит в Новосибирске
6 из 8

В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.

Горящая автозаправка в Новосибирске
7 из 8

Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.

Горящая автозаправка в Новосибирске
8 из 8

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.

На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пожар длился около трех часов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 8

В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
Пожар на АЗС в НовосибирскеНовосибирскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
09:08В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:06Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
09:06В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
Лента новостейМолния