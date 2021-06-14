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Порошенко: патриотизм Зеленского заканчивается там, где российские деньги
Порошенко: патриотизм Зеленского заканчивается там, где российские деньги - РИА Новости, 14.06.2021
Порошенко: патриотизм Зеленского заканчивается там, где российские деньги
Патриотизм президента Украины Владимира Зеленского заканчивается там, где начинаются российские деньги за показ сериала "Папик" производства студии "Квартал... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:01
2021-06-14T16:06
европейская солидарность
петр порошенко
владимир зеленский
украина
технологии
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Патриотизм президента Украины Владимира Зеленского заканчивается там, где начинаются российские деньги за показ сериала "Папик" производства студии "Квартал 95", сооснователем которой является глава государства, считает экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.Ранее пресс-служба офиса президента заявила, что Зеленский не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала "Папик" производства студии "Квартал 95". Российский телеканал СТС находится под украинскими санкциями с мая 2020 года, санкции будут действовать до 2023 года. Информация о показе сериала на российском телеканале вызвала широкий общественный резонанс в соцсетях."Как только высокие государственные интересы вступили в конфликт со "шкурными" коммерческими расчетами, маска государственника Зеленского сразу же спала. Потому что украинский патриотизм для него заканчивается там, где начинаются российские деньги за показ "Папика" "95-го квартала", который продается на российском рынке", - приводит слова Порошенко пресс-служба его партии в понедельник.По мнению политика, Зеленский на Украине лоббирует интересы олигархов, которые планируют зарабатывать на продукте "Квартала 95".Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
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европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, украина, технологии
Порошенко: патриотизм Зеленского заканчивается там, где российские деньги
16:01 14.06.2021 (обновлено: 16:06 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко заявил, что патриотизм Зеленского заканчивается там, где российские деньги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Патриотизм президента Украины Владимира Зеленского заканчивается там, где начинаются российские деньги за показ сериала "Папик" производства студии "Квартал 95", сооснователем которой является глава государства, считает экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Ранее пресс-служба офиса президента заявила, что Зеленский не получает роялти от показа на российском телеканале СТС сериала "Папик" производства студии "Квартал 95". Российский телеканал СТС находится под украинскими санкциями с мая 2020 года, санкции будут действовать до 2023 года. Информация о показе сериала на российском телеканале вызвала широкий общественный резонанс в соцсетях.
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"Как только высокие государственные интересы вступили в конфликт со "шкурными" коммерческими расчетами, маска государственника Зеленского сразу же спала. Потому что украинский патриотизм для него заканчивается там, где начинаются российские деньги за показ "Папика" "95-го квартала", который продается на российском рынке", - приводит слова Порошенко пресс-служба его партии в понедельник.
По мнению политика, Зеленский на Украине лоббирует интересы олигархов, которые планируют зарабатывать на продукте "Квартала 95".
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
 
Европейская солидарностьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаТехнологии
 
 
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