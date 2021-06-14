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Мишустин подписал поправки к закону о недружественных действиях стран
Мишустин подписал поправки к закону о недружественных действиях стран - РИА Новости, 14.06.2021
Мишустин подписал поправки к закону о недружественных действиях стран
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму поправок к закону о мерах воздействия на недружественные действия США и других РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:41
2021-06-14T17:41
2021-06-14T17:41
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму поправок к закону о мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств", - говорится в документе.Отмечается, что замминистра финансов Алексей Моисеев назначен официальным представителем кабмина при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.
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россия, алексей моисеев, михаил мишустин, госдума рф, сша, политика
Мишустин подписал поправки к закону о недружественных действиях стран
Правительство внесет в Госдуму поправки к закону о мерах из-за недружественных действий стран