https://ria.ru/20210614/popravki-1736970947.html

Мишустин подписал поправки к закону о недружественных действиях стран

Мишустин подписал поправки к закону о недружественных действиях стран - РИА Новости, 14.06.2021

Мишустин подписал поправки к закону о недружественных действиях стран

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму поправок к закону о мерах воздействия на недружественные действия США и других РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:41

2021-06-14T17:41

2021-06-14T17:41

россия

алексей моисеев

михаил мишустин

госдума рф

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736436702_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_5b9e023a8ee94334136eeaa9b9489c1b.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму поправок к закону о мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств", - говорится в документе.Отмечается, что замминистра финансов Алексей Моисеев назначен официальным представителем кабмина при рассмотрении законопроекта палатами Федерального Собрания.

https://ria.ru/20210604/spisok-1735704277.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей моисеев, михаил мишустин, госдума рф, сша, политика