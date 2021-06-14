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Власти Москвы не планируют допподдержку бизнеса на фоне ограничений
Власти Москвы не планируют допподдержку бизнеса на фоне ограничений - РИА Новости, 14.06.2021
Власти Москвы не планируют допподдержку бизнеса на фоне ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 в Москве предусматриваются всего на неделю, поэтому введение дополнительных мер поддержки для бизнеса пока не планируется,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T12:54
2021-06-14T13:15
коронавирус covid-19
владимир ефимов (политик)
общество
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ограничения в связи с COVID-19 в Москве предусматриваются всего на неделю, поэтому введение дополнительных мер поддержки для бизнеса пока не планируется, сообщил РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются", - рассказал Ефимов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом.Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендуется: перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку; принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников и обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.Также с 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента Российской Федерации.Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается: посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат; оказание с 23.00 до 6.00 услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и использование на территориях парков объектов городской инфраструктуры, а именно площадок тренажёров, беседок, лавочек, теперь в парках можно только гулять.
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коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), общество, коронавирус в россии, москва
Власти Москвы не планируют допподдержку бизнеса на фоне ограничений
12:54 14.06.2021 (обновлено: 13:15 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заммэра Москвы Ефимов заявил, что власти не планируют допподдержку бизнеса на фоне ограничений

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ограничения в связи с COVID-19 в Москве предусматриваются всего на неделю, поэтому введение дополнительных мер поддержки для бизнеса пока не планируется, сообщил РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются", - рассказал Ефимов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом.
Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендуется: перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку; принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников и обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.
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Также с 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента Российской Федерации.
Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается: посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат; оказание с 23.00 до 6.00 услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и использование на территориях парков объектов городской инфраструктуры, а именно площадок тренажёров, беседок, лавочек, теперь в парках можно только гулять.
 
Коронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)ОбществоКоронавирус в РоссииМосква
 
 
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