https://ria.ru/20210614/podderzhka-1736935414.html

Власти Москвы не планируют допподдержку бизнеса на фоне ограничений

Власти Москвы не планируют допподдержку бизнеса на фоне ограничений - РИА Новости, 14.06.2021

Власти Москвы не планируют допподдержку бизнеса на фоне ограничений

Ограничения в связи с COVID-19 в Москве предусматриваются всего на неделю, поэтому введение дополнительных мер поддержки для бизнеса пока не планируется,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T12:54

2021-06-14T12:54

2021-06-14T13:15

коронавирус covid-19

владимир ефимов (политик)

общество

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ограничения в связи с COVID-19 в Москве предусматриваются всего на неделю, поэтому введение дополнительных мер поддержки для бизнеса пока не планируется, сообщил РИА Новости заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются", - рассказал Ефимов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом.Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендуется: перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку; принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников и обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.Также с 15 по 19 июня для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с указом президента Российской Федерации.Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается: посещение гражданами зоопарков, фудкортов и детских игровых комнат; оказание с 23.00 до 6.00 услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов), бытовых услуг, проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и использование на территориях парков объектов городской инфраструктуры, а именно площадок тренажёров, беседок, лавочек, теперь в парках можно только гулять.

https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736766201.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), общество, коронавирус в россии, москва