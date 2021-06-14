https://ria.ru/20210614/otnosheniya-1736971446.html

Путин: в США отношения с Россией стали жертвой внутренней политики

Путин: в США отношения с Россией стали жертвой внутренней политики - РИА Новости, 14.06.2021

Путин: в США отношения с Россией стали жертвой внутренней политики

Президент России Владимир Путин заявил, что в США российско-американские отношения в последние годы приносились в жертву острой внутриполитической борьбе,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:48

2021-06-14T17:48

2021-06-14T19:01

nbc

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736968316_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_c7d46d9910cb2e8d90dfefe117a8d45b.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в США российско-американские отношения в последние годы приносились в жертву острой внутриполитической борьбе, сообщается на сайте Кремля."По-моему, в Соединённых Штатах в последние годы и делалось, ‒ российско-американские отношения приносились в жертву всё время острой внутриполитической борьбе в самих США", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/vstrecha-1736966516.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nbc, владимир путин, сша, в мире