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Путин: в США отношения с Россией стали жертвой внутренней политики
Путин: в США отношения с Россией стали жертвой внутренней политики - РИА Новости, 14.06.2021
Путин: в США отношения с Россией стали жертвой внутренней политики
Президент России Владимир Путин заявил, что в США российско-американские отношения в последние годы приносились в жертву острой внутриполитической борьбе,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:48
2021-06-14T17:48
2021-06-14T19:01
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в США российско-американские отношения в последние годы приносились в жертву острой внутриполитической борьбе, сообщается на сайте Кремля."По-моему, в Соединённых Штатах в последние годы и делалось, ‒ российско-американские отношения приносились в жертву всё время острой внутриполитической борьбе в самих США", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.
https://radiosputnik.ria.ru/20210614/vstrecha-1736966516.html
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nbc, владимир путин, сша, в мире
Путин: в США отношения с Россией стали жертвой внутренней политики
17:48 14.06.2021 (обновлено: 19:01 14.06.2021)
Путин заявил, что в США отношения с Россией стали жертвой внутриполитической борьбы