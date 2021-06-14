https://ria.ru/20210614/otnosheniya-1736959896.html
Отношения с США деградировали до самой низкой планки, заявил Путин
Отношения с США деградировали до самой низкой планки, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Отношения с США деградировали до самой низкой планки, заявил Путин
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC заявил, что отношения США и РФ деградировали до самой низкой планки за последние годы,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:23
2021-06-14T16:23
2021-06-14T19:33
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC заявил, что отношения США и РФ деградировали до самой низкой планки за последние годы, материалы интервью опубликованы на сайте Кремля.Во время интервью российского президента спросили, не было ли удивительным, что президент США Джо Байден запросил встречу, не выдвигая никаких предварительных условий."У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного", - заявил президент.
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"Деградировали до самой низкой планки" – Путин об отношениях США и России
"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России.", – заявил Владимир Путин журналисту американской телекомпании NBC Киру Симмонсу перед саммитом с президентом США Джо Байденом.
2021-06-14T16:23
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россия, владимир путин, сша, в мире
Отношения с США деградировали до самой низкой планки, заявил Путин
16:23 14.06.2021 (обновлено: 19:33 14.06.2021)
Путин заявил, что отношения России и США деградировали до самой низкой планки за последние годы