https://ria.ru/20210614/oruzhie-1736911294.html

SIPRI сообщил о росте ядерных арсеналов в мире

SIPRI сообщил о росте ядерных арсеналов в мире - РИА Новости, 14.06.2021

SIPRI сообщил о росте ядерных арсеналов в мире

Ядерные державы в 2020 году нарастили количество развернутых боеголовок, сообщается в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T04:17

2021-06-14T04:17

2021-06-14T05:08

сипри

весь мир

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149321/23/1493212396_0:48:3000:1736_1920x0_80_0_0_498437d6f45d9c1d0e5f815078bdd9f6.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ядерные державы в 2020 году нарастили количество развернутых боеголовок, сообщается в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о современном состоянии вооружений, разоружения и международной безопасности.Исследователи SIPRI отмечают, что на начало 2021 года наблюдается снижение общего числа ядерных боеголовок, которыми располагают ядерные державы."Девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР - в совокупности владели, по оценкам, 13 080 единицами ядерного оружия в начале 2021 года. Это меньше показателя 13 400 единиц, которыми эти страны, по оценкам SIPRI, владели в начале 2020 года", - сообщает институт.Около двух тысяч развернутых боеголовок - почти все из них принадлежат России или США - находились в состоянии повышенной боевой готовности. Исследователи указывают, что несмотря на то, что обе страны продолжали сокращать свой ядерный арсенал, у каждой на начало года было примерно на 50 развернутых боеголовок больше, чем годом ранее.Согласно докладу, Россия увеличила свой совокупный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, главным образом, за счет развертывания большего числа межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с разделяющимися боеголовками и баллистических ракет морского базирования.В то же время, по данным доклада, развернутые стратегические ядерные силы обеих стран оставались в пределах, установленных договором 2010 года о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), хотя договор не ограничивает общий объем запасов ядерных боеголовок."Как представляется, совокупное число боеголовок в мировых ядерных запасах сейчас растет, что является тревожным знаком того, что тенденция к сокращению, характерная для мировых ядерных арсеналов с окончания холодной войны, застопорилась", - заявил ассоциированный старший научный сотрудник Программы SIPRI по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространением Ханс М. Кристенсен.По данным SIPRI, на Россию и США приходится более 90% мирового ядерного арсенала.Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.

https://ria.ru/20210613/nato-1736845122.html

https://ria.ru/20210606/udar-1735850183.html

https://ria.ru/20210602/bomby-1735333262.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сипри, весь мир, в мире