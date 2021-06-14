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SIPRI сообщил о росте ядерных арсеналов в мире
SIPRI сообщил о росте ядерных арсеналов в мире - РИА Новости, 14.06.2021
SIPRI сообщил о росте ядерных арсеналов в мире
Ядерные державы в 2020 году нарастили количество развернутых боеголовок, сообщается в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T04:17
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ядерные державы в 2020 году нарастили количество развернутых боеголовок, сообщается в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о современном состоянии вооружений, разоружения и международной безопасности.Исследователи SIPRI отмечают, что на начало 2021 года наблюдается снижение общего числа ядерных боеголовок, которыми располагают ядерные державы."Девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР - в совокупности владели, по оценкам, 13 080 единицами ядерного оружия в начале 2021 года. Это меньше показателя 13 400 единиц, которыми эти страны, по оценкам SIPRI, владели в начале 2020 года", - сообщает институт.Около двух тысяч развернутых боеголовок - почти все из них принадлежат России или США - находились в состоянии повышенной боевой готовности. Исследователи указывают, что несмотря на то, что обе страны продолжали сокращать свой ядерный арсенал, у каждой на начало года было примерно на 50 развернутых боеголовок больше, чем годом ранее.Согласно докладу, Россия увеличила свой совокупный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, главным образом, за счет развертывания большего числа межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с разделяющимися боеголовками и баллистических ракет морского базирования.В то же время, по данным доклада, развернутые стратегические ядерные силы обеих стран оставались в пределах, установленных договором 2010 года о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), хотя договор не ограничивает общий объем запасов ядерных боеголовок."Как представляется, совокупное число боеголовок в мировых ядерных запасах сейчас растет, что является тревожным знаком того, что тенденция к сокращению, характерная для мировых ядерных арсеналов с окончания холодной войны, застопорилась", - заявил ассоциированный старший научный сотрудник Программы SIPRI по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространением Ханс М. Кристенсен.По данным SIPRI, на Россию и США приходится более 90% мирового ядерного арсенала.Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
https://ria.ru/20210613/nato-1736845122.html
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сипри, весь мир, в мире
SIPRI сообщил о росте ядерных арсеналов в мире
04:17 14.06.2021 (обновлено: 05:08 14.06.2021)
 
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания ракеты
Испытания ракеты - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley

В докладе SIPRI сообщается, что ядерные державы увеличили количество развернутых боеголовок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ядерные державы в 2020 году нарастили количество развернутых боеголовок, сообщается в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о современном состоянии вооружений, разоружения и международной безопасности.
"Согласно оценкам, число ядерных боеголовок, развернутых к настоящему моменту с оперативными силами, возросло до 3825, прошлогодний показатель составлял при этом 3720", - говорится в докладе.
Исследователи SIPRI отмечают, что на начало 2021 года наблюдается снижение общего числа ядерных боеголовок, которыми располагают ядерные державы.
"Девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР - в совокупности владели, по оценкам, 13 080 единицами ядерного оружия в начале 2021 года. Это меньше показателя 13 400 единиц, которыми эти страны, по оценкам SIPRI, владели в начале 2020 года", - сообщает институт.
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Около двух тысяч развернутых боеголовок - почти все из них принадлежат России или США - находились в состоянии повышенной боевой готовности. Исследователи указывают, что несмотря на то, что обе страны продолжали сокращать свой ядерный арсенал, у каждой на начало года было примерно на 50 развернутых боеголовок больше, чем годом ранее.
Согласно докладу, Россия увеличила свой совокупный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, главным образом, за счет развертывания большего числа межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с разделяющимися боеголовками и баллистических ракет морского базирования.
В то же время, по данным доклада, развернутые стратегические ядерные силы обеих стран оставались в пределах, установленных договором 2010 года о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), хотя договор не ограничивает общий объем запасов ядерных боеголовок.
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"Как представляется, совокупное число боеголовок в мировых ядерных запасах сейчас растет, что является тревожным знаком того, что тенденция к сокращению, характерная для мировых ядерных арсеналов с окончания холодной войны, застопорилась", - заявил ассоциированный старший научный сотрудник Программы SIPRI по ядерному разоружению, контролю над вооружениями и нераспространением Ханс М. Кристенсен.
По данным SIPRI, на Россию и США приходится более 90% мирового ядерного арсенала.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.
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