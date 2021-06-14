https://ria.ru/20210614/okhotnik-1736995604.html

В Волгоградской области охотник случайно выстрелил в себя и товарища

В Волгоградской области охотник случайно выстрелил в себя и товарища - РИА Новости, 14.06.2021

В Волгоградской области охотник случайно выстрелил в себя и товарища

Мужчина случайно выстрелил сам в себя и ранил товарища из ружья во время охоты в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T21:43

2021-06-14T21:43

2021-06-14T21:43

следственный комитет россии (ск рф)

иловлинский район

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Мужчина случайно выстрелил сам в себя и ранил товарища из ружья во время охоты в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.По информации ведомства, в понедельник житель Иловлинского района вместе с двумя друзьями отправились на охоту. Им удалось подстрелить животное, а когда охотники добивали дичь, в руках одного из них выстрелило ружье, сообщает СК."В результате 43-летний владелец оружия скончался на месте, второй охотник получил ранение предплечья. Наблюдавший за товарищами свидетель оказал пострадавшему первую помощь и незамедлительно сообщил о случившемся в правоохранительные органы", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что СК начал проверку по факту гибели охотника и ранения его товарища, а также ведомство даст правовую оценку охоте, которая в данный момент запрещена.

https://ria.ru/20210522/okhota-1733463299.html

иловлинский район

волгоградская область

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следственный комитет россии (ск рф), иловлинский район, волгоградская область, происшествия