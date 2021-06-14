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В Подмосковье ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
В Подмосковье ужесточили меры по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 14.06.2021
В Подмосковье ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, меняющее действующие в области ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:59
2021-06-14T19:11
коронавирус в россии
сергей собянин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, меняющее действующие в области ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.Согласно тексту документа, с 13 по 20 июня жителей планируют обязать носить маски и респираторы в общественных местах — во всех торговых объектах, в аптеках, в транспорте, включая такси, на вокзалах и железнодорожных станциях, пассажирских платформах, пешеходных переходах, мостах и тоннелях и на всех предприятиях, продолжающих работать.Кроме того, организации обязаны не пускать в здания и помещения граждан, не соблюдающих масочный режим. Также им поручили разместить на платежных терминалах информацию о ближайших пунктах вакцинации.Кроме того, организациям и ИП рекомендовали организовать стимулирующие мероприятия: скидки, подарки, розыгрыши для клиентов и работников, прошедших вакцинацию.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом.
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"Нецелесообразно и нельзя" – Путин об обязательной вакцинации против коронавируса
"Нецелесообразно и нельзя". Президент России Владимир Путин высказался об идее обязательной вакцинации россиян от коронавируса.
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коронавирус в россии, сергей собянин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье ужесточили меры по борьбе с коронавирусом
11:59 14.06.2021 (обновлено: 19:11 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В Подмосковье до 20 июня ввели дополнительные ограничения по COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, меняющее действующие в области ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
Согласно тексту документа, с 13 по 20 июня жителей планируют обязать носить маски и респираторы в общественных местах — во всех торговых объектах, в аптеках, в транспорте, включая такси, на вокзалах и железнодорожных станциях, пассажирских платформах, пешеходных переходах, мостах и тоннелях и на всех предприятиях, продолжающих работать.
Кроме того, организации обязаны не пускать в здания и помещения граждан, не соблюдающих масочный режим. Также им поручили разместить на платежных терминалах информацию о ближайших пунктах вакцинации.
Кроме того, организациям и ИП рекомендовали организовать стимулирующие мероприятия: скидки, подарки, розыгрыши для клиентов и работников, прошедших вакцинацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом.
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Коронавирус в РоссииСергей СобянинАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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