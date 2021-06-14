https://ria.ru/20210614/ogranicheniya-1736931670.html

В Подмосковье ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

В Подмосковье ужесточили меры по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 14.06.2021

В Подмосковье ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, меняющее действующие в области ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T11:59

2021-06-14T11:59

2021-06-14T19:11

коронавирус в россии

сергей собянин

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, меняющее действующие в области ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.Согласно тексту документа, с 13 по 20 июня жителей планируют обязать носить маски и респираторы в общественных местах — во всех торговых объектах, в аптеках, в транспорте, включая такси, на вокзалах и железнодорожных станциях, пассажирских платформах, пешеходных переходах, мостах и тоннелях и на всех предприятиях, продолжающих работать.Кроме того, организации обязаны не пускать в здания и помещения граждан, не соблюдающих масочный режим. Также им поручили разместить на платежных терминалах информацию о ближайших пунктах вакцинации.Кроме того, организациям и ИП рекомендовали организовать стимулирующие мероприятия: скидки, подарки, розыгрыши для клиентов и работников, прошедших вакцинацию.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/koronavirus-1736898222.html

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коронавирус в россии, сергей собянин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество