https://ria.ru/20210614/obmen-1736989026.html

Украинцы высмеяли требование Кулебы обменять Крым на "Северный поток — 2"

Украинцы высмеяли требование Кулебы обменять Крым на "Северный поток — 2" - РИА Новости, 14.06.2021

Украинцы высмеяли требование Кулебы обменять Крым на "Северный поток — 2"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба стал объектом насмешек в соцсетях после его требования обменять Крым на "Северный поток — 2". РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T20:31

2021-06-14T20:31

2021-06-14T20:44

россия

северный поток — 2

дмитрий кулеба

балтийское море

мид украины

в мире

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба стал объектом насмешек в соцсетях после его требования обменять Крым на "Северный поток — 2".Ранее министр написал в своем твиттере, что Киев выступает против завершения российского газопровода. "Условием" для запуска проекта он назвал "освобождение" территорий Украины и обеспечение ее энергетической безопасности."А ведь началась вся эта игра с ГТС против России еще после первого майдана. Ведь говорили тогда умные люди, к чему приведут эти газовые игры, никто слушать не хотел. Теперь осталось только затылок чесать", — считает Надежда Нужная."Дойдет до того, что после смены Меркель и Макрона, новые главы государств в Европе уже без былой "озабоченности" будут смотреть на Украину. Смотреть как на недоразумение, где воруют, грабят народ, отсутствует закон и право... Все-таки за семь лет после революции, которую поддержал Запад (кстати, а каков им интерес был?), Украина получила ухудшение жизни по всем пунктам статистического анализа.Понятно, если в классе есть двоечник, его берут на поруки, прикрепляют сильных учеников... Но, если ничего не происходит и двоечник уже получает колы, реально, его оставляют на второй год. Или переводят в школу для умственно отсталых... Алгоритм взаимоотношений никто не менял на любом уровне", — отметил Александр Аденин."Мда, сначала думал, что фейк, это слишком маразматично даже для наших политиков и Кулебы. <…> Но по факту правда, эту чепуху он на официальной странице в твиттере накалякал, да еще и сказал, что обсуждал это в Берлине. Вот почему позорят нашу страну политики и дипломаты, а стыдно почему-то мне?" — задается вопросом Станислав Матохин."Уже все без Украины решили, и вообще, кто будет слушать его, транзит остановят и пустят в обход, вот тогда мы все прозреем", — считает Андрей Николаевич."Посмешище", — написал Valeri Valeri."Какие условия? Им осталось 1% достроить. Все себе цену набивали", — посетовала Beh Tatiana."Да кто им эту чушь в голову вбивает, ведь 100000% они сами не верят в то, что говорят!" — уверен Костя Кутецкий."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против него активно выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, а также США, которые продвигают в Европу свой СПГ.В Москве неоднократно призывали не политизировать проект, поскольку он исключительно коммерческий и выгоден Европейскому союзу. В Германии выступают за завершение строительства газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20210614/potok-1736913759.html

https://ria.ru/20210614/kompensatsiya-1736937514.html

россия

балтийское море

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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, мид украины, в мире