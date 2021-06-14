https://ria.ru/20210614/nordstream-1736470995.html

План Б: американцы пообещали заблокировать пуск "Северного потока — 2"

План Б: американцы пообещали заблокировать пуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.06.2021

План Б: американцы пообещали заблокировать пуск "Северного потока — 2"

Вашингтон не помешает достройке российского газопровода, но обещает приложить все усилия к тому, чтобы он не заработал. Давить намерены на Берлин, особенно в... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:00

2021-06-14T08:00

2021-06-14T08:03

россия

клаус эрнст

nord stream 2 ag

северный поток — 2

энтони блинкен

газпром

евросоюз

сша

киев

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вашингтон не помешает достройке российского газопровода, но обещает приложить все усилия к тому, чтобы он не заработал. Давить намерены на Берлин, особенно в вопросе компенсаций Украине. В бундестаге просят не перекладывать ответственность на европейских потребителей. Что на этот раз приготовили США и почему запуск трубы, по которой вот-вот пойдет голубое топливо, уже не остановить, — в материале РИА Новости. Отступили на шагАмериканцы несколько лет активно препятствовали строительству "Северного потока — 2". В ход шли и санкции, и запугивания, и уговоры, но в итоге пришлось признать: все это тщетно. Вашингтон отменил ограничения для компании Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией проекта. В начале июня баржа "Фортуна" завершила первую нитку и приступила к сварке "золотого" стыка. А вскоре объекты СП-2 в Ленинградской области заработают в тестовом режиме.Госдепартамент представил конгрессу доклад, перечислив компании и суда, попадающие под санкции. Документ рекомендует воздействовать на Nord Stream 2 AG, но там же говорится, что предлагаемые меры приостановлены решением госсекретаря Энтони Блинкена.В Киеве сразу отрегировали на маневр американских властей. Рада призвала палату представителей и сенат конгресса задействовать все законные средства для "полного и необратимого" прекращения строительства. Россия якобы использует энергетику как "инструмент гибридной войны". А это, уверяют в Киеве, "прямо угрожает энергетической безопасности и Украины, и Европы".И уже подсчитали грядущие убытки. По словам главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, "Северный поток — 2" лишит экономику страны пяти-шести миллиардов долларов в год.Когда Россия прекратит транзит, Украина потеряет полтора миллиарда. Увеличатся цены на газ, поскольку его придется транспортировать из ЕС. Это еще минус два-три миллиарда. "Подорожает весь наш экспорт — например, удобрения. Также поднимутся тарифы для населения, соответственно, нужно будет больше субсидий", — объяснил Макогон.Вынужденное решениеВ конце мая госсекретарь сообщил, что отказ от санкций соответствует "национальным интересам", однако от подробностей воздержался. Как утверждали американские СМИ со ссылкой на источники в Госдепе, в Вашингтоне поняли, что остановить проект удастся лишь за счет потребителей в Германии.А это может подорвать отношения с Берлином, и без того испортившиеся при предыдущем американском президенте. Дональд Трамп требовал от европейцев все больше средств на содержание НАТО и одновременно грозил торговыми пошлинами. Самым худшим результатом "Северного потока — 2" для США стал бы дипломатический кризис с Германией, заявил Энтони Блинкен на слушаниях в международном комитете сената.Снова в бойПо словам Блинкена, теперь Белый дом готов бросить все силы на то, чтобы затормозить запуск газопровода. Он подчеркнул, что достройка трубы и ввод в эксплуатацию — разные вещи. Кроме того, Вашингтон намерен "возместить" Киеву потерю транзитных платежей и гарантировать, что Москва "не использует газ как средство принуждения". Крайним назначили Берлин. Как уверяет Блинкен, Германия уже села за стол переговоров: "Мы тесно работаем с ними и будем настаивать на реальных шагах, конкретных действиях". Все это выглядит странно. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст указал: поддержать Украину можно напрямую, а не косвенными платежами за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей. Ищут путиО каких конкретно "реальных шагах" говорит Блинкен, не вполне понятно. В том, что Вашингтону удастся добиться чего-то от Берлина, аналитики сильно сомневаются. "Возможно, американцы предложат льготные поставки СПГ и строительство терминалов для его разжижения в обмен на то, чтобы немцы не давали согласия на ввод трубопровода в эксплуатацию. Однако в Берлине вряд ли с этим согласятся, поскольку попадут в таком случае в зависимость от отгрузок СПГ с берегов Нового Света", — рассуждает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Обеспечить цены на СПГ, сопоставимые с трубопроводными, для США очень проблематично. Чтобы сохранить производителям рентабельность, пришлось бы финансировать их из госбюджета, и без того хронически дефицитного, добавляет аналитик.Есть и другие варианты. Так, Вашингтон может предложить Берлину погасить часть внешнего долга, превышающего два триллиона долларов, либо "намекнуть" на санкции против немецких банков и промышленных предприятий. Но Берлин, в свою очередь, тоже способен поставить заслон американскому бизнесу, и еще неизвестно, кто от этого больше пострадает. В общем, рассчитывать на отказ Германии от "Северного потока — 2" оснований никаких нет.Не по-добромуКлаус Эрнст обратил внимание на то, что украинский транзит сохраняется. Трубу не перекрывают, договорные обязательства выполняются. Действительно, подписанный с "Газпромом" до 2024 года контракт предусматривает принцип "качай или плати". Это минимум 40 миллиардов кубометров в год. После запуска "Северного" и "Турецкого" потоков Москва может обойтись без украинского направления. Но это необязательно.Как отметил Владимир Путин, Россия готова прокачивать через Украину гораздо больше газа, однако Киев создает препятствия. Президент видит возможность загрузки украинской газотранспортной системы и после завершения нынешнего контракта, но для этого "нужна добрая воля" со стороны "партнеров".Пока же такого явно не прослеживается. В Киеве думают лишь о том, как заинтересовать Евросоюз борьбой с "Северным потоком — 2". Нужно просто озвучить Западу выгодное предложение, уверена советник министра энергетики страны Елена Зеркаль. Какое именно, киевские политики не уточняют.

https://ria.ru/20210526/nordstream-1733847252.html

https://ria.ru/20210515/gaz-1732319147.html

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сша

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россия, клаус эрнст, nord stream 2 ag, северный поток — 2, энтони блинкен, газпром, евросоюз, сша, киев, экономика