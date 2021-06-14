https://ria.ru/20210614/nemolyaeva-1734606770.html

Анастасия Немоляева: что стало с со звездой "Курьера" и "Интердевочки"

Анастасия Немоляева: что стало с со звездой "Курьера" и "Интердевочки" - РИА Новости, 14.06.2021

Анастасия Немоляева: что стало с со звездой "Курьера" и "Интердевочки"

Роль профессорской дочери Кати в "Курьере" Карена Шахназарова сделала Анастасию Немоляеву звездой, когда ей было всего 16 лет. Поклонники осаждали молодую... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T06:37

2021-06-14T06:37

2021-06-14T06:37

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Роль профессорской дочери Кати в "Курьере" Карена Шахназарова сделала Анастасию Немоляеву звездой, когда ей было всего 16 лет. Поклонники осаждали молодую девушку. После выхода знаменитой "Интердевочки" Петра Тодоровского, где актриса сыграла Ляльку, популярность Немоляевой вышла на новый виток. Однако в 2010-х годах Анастасия пропала с больших и малых экранов. О том, как сложилась судьба артистки, — в материале РИА Новости.Анастасия родилась 30 июня в 1969 году. Ее отец Николай Немоляев — кинооператор, а тетя — знаменитая актриса Светлана Немоляева. Впервые в кино Анастасия снялась в 11 лет в ленте "Старый Новый год". В 1991 Немоляева окончила актерский факультет ГИТИС, мастерскую Марка Захарова. Тогда же она получила роль в русско-японском фильме "Сны о России". Участие в этом проекте стало для нее судьбоносным. На съемках она познакомилась с Вениамином Скальником. Мама молодого человека приехала в советский союз из Японии, и у него два гражданства и два имени. По японским документам его зовут Цутому Исидзима. Всего через полгода Анастасия и Вениамин поженились. У пары — три дочери: София, Евдокия и Ефросинья.В 1999 году Немоляева ушла из театра на Малой Бронной. Найти работу в кино в то время было сложно. Денег не было. Тогда Анастасия решила зарабатывать своим хобби и стала расписывать мебель. Любимое занятие неожиданно оказалось прибыльным. Например, среди покупателей Немоляевой — Роман Абрамович. Сейчас звезда “Интердевочки” руководит своей студией и занимается декором мебели и посуды. Ее дизайнерский талант высоко ценят не только в России, но и за рубежом. После долгого перерыва Немоляева все же вернулась в кино. Ее можно увидеть в блокбастере “Майор Гром: Чумной Доктор”, в котором она сыграла Лену Прокопенко. Картина вышла в российский прокат первого апреля 2021 года.

https://ria.ru/20210404/kino-1603794177.html

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90-е годы, забытые звезды, гитис, марк захаров, роман абрамович, светлана немоляева, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды