https://ria.ru/20210614/nbc-1736981490.html

Корреспондент NBC рассказал, о чем общался с Путиным без камер

Корреспондент NBC рассказал, о чем общался с Путиным без камер - РИА Новости, 14.06.2021

Корреспондент NBC рассказал, о чем общался с Путиным без камер

Корреспондент NBC Кир Симмонс заявил, что президент России Владимир Путин убеждал его в том, что Запад финансирует оппозицию в России. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T19:20

2021-06-14T19:20

2021-06-14T23:17

россия

nbc

владимир путин

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Корреспондент NBC Кир Симмонс заявил, что президент России Владимир Путин убеждал его в том, что Запад финансирует оппозицию в России.Путин дал интервью телеканалу NBC, с российским президентом встретился журналист Кир Симмонс."После интервью президент Путин продолжил разговор со мной без камеры, наклоняясь вперед, глядя мне в глаза. Он убеждал меня, например, в том, что, как он считает, Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве", — сказал Симмонс в интервью NBC.

https://ria.ru/20210614/putin-1736969778.html

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2021

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россия, nbc, владимир путин, в мире