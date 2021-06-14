https://ria.ru/20210614/nbc-1736981490.html
Корреспондент NBC рассказал, о чем общался с Путиным без камер
Корреспондент NBC рассказал, о чем общался с Путиным без камер - РИА Новости, 14.06.2021
Корреспондент NBC рассказал, о чем общался с Путиным без камер
Корреспондент NBC Кир Симмонс заявил, что президент России Владимир Путин убеждал его в том, что Запад финансирует оппозицию в России. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:20
2021-06-14T19:20
2021-06-14T23:17
россия
nbc
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Корреспондент NBC Кир Симмонс заявил, что президент России Владимир Путин убеждал его в том, что Запад финансирует оппозицию в России.Путин дал интервью телеканалу NBC, с российским президентом встретился журналист Кир Симмонс."После интервью президент Путин продолжил разговор со мной без камеры, наклоняясь вперед, глядя мне в глаза. Он убеждал меня, например, в том, что, как он считает, Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве", — сказал Симмонс в интервью NBC.
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Корреспондент NBC рассказал, о чем общался с Путиным без камер
19:20 14.06.2021 (обновлено: 23:17 14.06.2021)
Корреспондент NBC заявил, что Путин обвинил Запад в финансировании оппозиции в России